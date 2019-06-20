لجنة الحقوق والحريات تشرع في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية

Jeudi 20 Juin 2019



باب نات

- عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم الخميس 20 جوان 2018 شرعت خلالها في النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 25 /2018 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وأكد أعضاء اللجنة أهمية مشروع هذا القانون الأساسي باعتباره يرمي إلى حماية حق دستوري له تأثير مباشر عند ممارسته على الحق في النفاذ إلى المعلومة وحقوق أخرى لا تقل أهمية عنه. ودعوا تبعا لذلك إلى ضرورة إيجاد توافق بين هذه الحقوق.كما أكدوا من جانب آخر أهمية إرساء إطار تشريعي لحماية المعطيات الشخصية يمكن من جلب الاستثمار وتوفير أكثر فرص للمبادلات الاقتصادية ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد. وشدّدوا في المقابل على أهمية وضع ضوابط وضمانات عند المعالجة الآلية لهذه المعطيات ومراعاة خصوصية بعض القطاعات لاسيما القطاع المالي والبنكي والصحي والصحافة.وكانت اللجنة صادقت في بداية اشغالها بالإجماع على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي عدد 08/2018 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.