المجلس الاعلى للاستثمار يصادق على عدد من المشاريع الاستثمارية في الجهات

Jeudi 20 Juin 2019



باب نات

- أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج على اجتماع المجلس الأعلى للإستثمار.- 9 مشاريع استثمارية ذات أهمية وطنية بقيمة استثمارية تقدر ب 613 مليون دينار تهم عدة قطاعات (قطاع صناعة مكونات السيارات، قطاع انتاج الحليب والألبان، صناعة مكونات الطائرات، قطاع صناعة مواد التنظيف) وستوفر 6000 موطن شغل بجهات الجنوب والوسط والشمال ومن ضمن هذه المشاريع:- مشروع لتوسعة وحدة لصناعة الحليب بسيدي بوزيد (كلفة الاستثمار : 58,493 م.د).- مشروع لتوسعة وحدة لصناعة مكونات السيارات بمنزل حياة ، كلفة الاستثمار: 60,708 م.د).- مشروع لتوسعة وحدة لصناعة المكونات الدقيقة للطائرات بالمنطقة الصناعية المغيرة 5 من ولاية بن عروس (كلفة الاستثمار: 57,788 م.د).- مشروع لإحداث وحدة لصناعة مواد التنظيف بالزريبة من ولاية زغوان (كلفة الاستثمار: 92 م.د).- الاسراع في استيفاء الاجراءات المتعلقة ببعث 4 مشاريع كبرى ضمن المشاريع ذات الأهمية الوطنية وتهم:- مشروع لإنجاز مشروع سياحي مندمج بولاية جندوبة- مشروع صناعي بولاية مدنين- مشروع لإنجاز مشروع مندمج فلاحي/ صناعي بولاية بنزرت- مشروع لإنجاز مشروع في المجال السياحي و الاستشفائي بولاية قابس.- توفير خدمات رقمية جديدة باستعمال التكنولوجيات الجديدة لفائدة المستثمرين تساعدهم على خلق المشاريع وبعث المؤسسات.