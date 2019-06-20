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الهايكا تتحرّى في مسألة تفويت لطفي شرف الدين في أسهمه بالشركة المستغلة لقناة '''التاسعة''

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
وات - استمع أعضاء من مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، برئاسة آسيا العبيدي، اليوم الخميس، إلى لطفي شرف الدين، للتحري بخصوص ما راج من معطيات حول تفويته في الأسهم الراجعة له في الشركة المستغلة للقناة التلفزية الخاصة "التاسعة".

وأفاد شرف الدين، وفق بلاغ للهيئة، أنه "اضطر لاتخاذ قرار التفويت في الحصص الراجعة له في شركة (في برودكشن) بعد تفاقم الخلافات بينه وبقية المساهمين"، مُعبّرا عن "عدم ممانعته في تجاوز تلك الخلافات، إذا ما وُجدت الأرضية الملائمة لذلك".


ومن جهتهم أكد أعضاء مجلس الهايكا على "ضرورة التحلي بالمسؤولية والالتزام بالقوانين والتراتيب النافذة في علاقة بموضوع ملكية وسائل الإعلام السمعية والبصرية"، مشددين على أن إتمام مثل هذه المعاملات يشترط إذنا مسبقا من الهيئة، وفق ما تنص عليه أحكام كراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

كما نبه أعضاء المجلس إلى الخصوصية التي تنفرد بها الشركات المستغلة للمؤسسات الإعلامية السمعية البصرية، وإلى ضرورة توفر كل الشروط الضامنة لاستقلاليتها وشفافية تمويلها وتسييرها.
وقد تعهّد لطفي شرف الدين، بالإلتزام بمقتضيات القانون في علاقة بهذا الموضوع، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.

  
  
     
  
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