القضاء يحدد موعد 7 اكتوبر لمحاكمة ماجدولين الشارني وزيرة الشباب والرياضة سابقا...

Jeudi 20 Juin 2019



باب نات

- حددت اليوم الخميس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس موعد 7 اكتوبر المقبل لمحاكمة ماجدولين الشارني وزيرة الشباب والرياضة سابقا وذلك في القضية التى رفعها عليها ناشط بحركة النهضة اتهمها فيها بثلبه على مواقع التواصل الاجتماعي دون ادلة وبراهين وقد حوكمت الشارني غيابيا بخطية مالية قدرها 5 الاف دينار فحضرت اليوم الخميس امام القضاء واعترضت على الحكم وبعد المفاوضة الحينية قبلت المحكمة الاعتراض وقد تقدم محامي الشاكي وطلب التاخير فاستجابت له المحكمة واجلت القضية الى جلسة 7 اكتوبر ....