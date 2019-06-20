تأسيس حزبين جديدين في تونس ليصبح العدد الجملي للأحزاب 218

Jeudi 20 Juin 2019



وات

- أفادت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بأنه تمّ تأسيس حزبين سياسيين جديدين، وهما "حزب الاتحاد الوطني الحر" مؤسسه الطيب بالصادق و" حزب السلم الاجتماعي التونسي" ومؤسسته هدى الكناني.وذكر بلاغ صادر الخميس عن الوزارة أن تأسيس الحزبين تم وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وبذلك يصبح العدد الجملي للأحزاب السياسية 218 حزبا.يذكر أن حزب الاتحاد الوطني الحر تكون، في نسخته الأولى، سنة 2011. وكان أسسه رجل الأعمال سليم الرياحي الذي أصبح يقيم منذ بداية السنة الحالية خارج تونس.وقد نجح الحزب في انتخابات 2014 في الحصول على 16 مقعدا في البرلمان، ثم أعلن في موفى 2018 انصهاره في حزب نداء تونس وتولى مؤسسه (الرياحي) الأمانة العامة للنداء، قبل أن ينسلخ عنه ويصبح حزبا منحلا بحكم قراره حل هياكله.ويشار إلى أن الطيب بالصادق المؤسس الجديد لـ"لاتحاد الوطني الحر"، يعمل محاميا وتولى سابقا الدفاع عن سليم الرياحي في عدة قضايا.