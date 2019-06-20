القصرين: دخول قسم التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي حيّز الإستغلال الفعلي في موفى 2019 (المدير الجهوي للصحة )

Jeudi 20 Juin 2019



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- أعلن المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني، أمس الأربعاء، عن استكمال أشغال بناء قسم التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بالقصرين، والمقدرة كلفته بـ500 ألف دينار على أن يدخل حيز الاستغلال الفعلي في موفى سنة 2019، فضلا عن الفروغ من أشغال بناء محلات للصيانة الفنية والبيوطبية ومخابر تشريح الخلايا المّرضية البالغة كلفتها الجملية 960 ألف دينار.وذكر الشعباني، في تصريح إعلامي أقيم على هامش زيارة ميدانية أداها أمس الإربعاء رفقة والي الجهة، سمير بوقديدة، وثلة من الإطارات الجهوية إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لمعاينة سير أشغال المشاريع الصحية الجاهزة والجارية به، أنه سيتم قبل موفى سنة 2019 توفير التجهيزات والإطارات البشرية اللازمة للأقسام الجديدة المذكورة التي استكملت أشغالها خلال شهر مارس المنقضي.وبخصوص نسب تقدم أشغال بقية الأقسام المبرمجة بالمستشفى الجهوي، بيّن أن أشغال تركيز قاعة القسطرة المقدرة كلفتها بـــ 486 ألف دينار ناهزت حاليا ال 85 بالمائة، فيما بلغت أشغال بناء 3 أقسام جديدة للأعصاب، والغدد، والسكري، والأمراض الجلدية المقدرة كلفتها الجملية 3.7 مليون دينار ، نسبة 70 بالمائة .أما نسبة تقدم أشغال بناء قسم الإستعجالي الجديد والأقسام الأربعة الملحقة به المتمثلة في أقسام الإنعاش الطبي، والمجاري البولية، وأمراض المعدة، والأمراض الصدرية، البالغة كلفة بنائها الجملية المحينة 15 مليون دينار، فقد بلغت 30 بالمائة ، وفيما ستنطلق قريبا أشغال مشروع بناء بنك دم المقدرة كلفة بـ 386 ألف دينار.وذكر المصدر ذاته، في سياق متصل، أنه يجري حاليا تكوين 30 طبيبا في الإختصاصات الحياتية منها أمراض القلب والشرايين، والتصوير، والإنعاش، و الجراحة العامة، وطب الأطفال، سيتولون العمل إثر إستكمال فترة تكوينهم في الجهة الصحية بالقصرين وذلك في غضون سنة 2020 دون إعتبار أطباء الاختصاص الذين سيعملون بصفة طوعية بالجهة.وشدّد أن المنظومة الصحية بولاية القصرين ستشهد مع بداية سنة 2020 قفزة نوعية، وفق تقديره، بعد دخول عدة أقسام بالمستشفى الجهوي حيز الإستغلال الفعلي مع المستشفى الجهوي صنف -ب- بسبيطلة الذي ناهزت نسبة تقدم إنحازه حاليا85 بالمائة .لطيفة