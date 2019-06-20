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بنزرت: تسجيل اول حالة غرق بشاطئ الصخور لشاب انهى امس اجتياز مناظرة الباكالوريا

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
وات - سجلت اليوم الخميس اول حالة غرق لشاب يبلغ من العمر 18 سنة، بشاطئ الصخور (لاقروط) ببنزرت الشمالية، وفق ما افاد به المدير الجهوي للحماية المدنية العميد خميس بن علي، مراسل (وات) بالجهة.

واوضح المصدر ان مصالح الحماية المدنية ببنزرت اسرعت الى مكان الحادث، لدى اعلامها بغرق شاب، كما حاول السباحون المنقذون المتواجدون بالمكان اسعافه، وقد تم نقله الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة الا انه توفي على اثر توقف قلبي رئوي.
يشار الى ان الهالك اصيل مدينة منزل بورقيبة وكان انهى يوم امس اجتياز مناظرة الباكالوريا، وفق مصدر محلي مسؤول.


  
  
     
  
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