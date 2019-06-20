Jeudi 20 Juin 2019



باب نات

- قال النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني في مداخلة بمجلس الشعب أنه ذهب في 2016 رفقة نائبين من حركة النهضة الى مصر بدعوة من البرلمان المصري.وأضاف فيصل التبيني في مداخلة بمجلس الشعب " ذهبنا بدعوة من البرلمان المصري وحضرنا خطابا للرئيس السيسي وصفقنا جميعا لهّ.وتابع فيصل التبيني " نواب النهضة يصفقوا للسيسي في مصر وفي تونس يصبحوا ثورجيين".