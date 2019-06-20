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فيصل التبيني: نواب النهضة يصفقوا للسيسي في مصر وفي تونس يصبحوا ثورجيين

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
باب نات - قال النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني في مداخلة بمجلس الشعب أنه ذهب في 2016 رفقة نائبين من حركة النهضة الى مصر بدعوة من البرلمان المصري.
وأضاف فيصل التبيني في مداخلة بمجلس الشعب " ذهبنا بدعوة من البرلمان المصري وحضرنا خطابا للرئيس السيسي وصفقنا جميعا لهّ.
وتابع فيصل التبيني " نواب النهضة يصفقوا للسيسي في مصر وفي تونس يصبحوا ثورجيين".





  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184281

Sarih  (Tunisia)  |Jeudi 20 Juin 2019 à 15h 07m |           
إلى : فريد زاهر
نواب من النهضة آش هازهم للكلب السيسي من أصلو خلاص؟؟



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Zimbabwey 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P DB
Burundi 0 0 0 0 0 0
Guinee 0 0 0 0 0 0
Magagascar 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
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