Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Wehyet 3iniki  

فتح الشباك الموحّد بجامع مالك بن أنس أيام 24 و25 و26 جوان 2019 لإتمام بقية إجراءات السفر إلى البقاع المقدسة

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
وات - أعلنت وزارة الشؤون الدينية أنه على الحجيج المعنيين بإتمام بقية إجراءات السفر إلى البقاع المُقدّسة، التوجّه إلى الشباك الموحّد بجامع مالك بن أنس والذي تقرّر فتحه أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 24 و25 و26 جوان 2019 بدخول الغاية.

وكان وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، أعلن يوم 22 ماي الماضي، أن تسعيرة الحج لموسم 2019/1440 قد تم تحديدها بقيمة 13.896 دينارا (2.520 د معلوم تذكرة السفر و 11.376 د معلوم الإقامة والخدمات)، مسجّلة بذلك ارتفاعا بقيمة 2399 دينارا مقارنة بالسنة الفارطة.


  
  
     
  
cadre-9f8b589a684fa32acf81ed65a5c295f8-2019-06-20 16:10:25






0 de 0 commentaires pour l'article 184279



WC 2018
  J -1
Groupe A
  Pts J G N P DB
RD congo 0 0 0 0 0 0
Egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Zimbabwey 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P DB
Burundi 0 0 0 0 0 0
Guinee 0 0 0 0 0 0
Magagascar 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الخميس 20 جوان 2019 | 16 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:12 12:28 04:59 03:03
33°
 32° % 19 :الرطــوبة
تونــس 25°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
32°-2543°-2632°-2339°-2435°-24
  • Avoirs en devises
    13727,2

  • (19 juin)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,33025 DT        1$ =2,96613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juin)   161,4 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561046659|184279 419|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires