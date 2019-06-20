فتح الشباك الموحّد بجامع مالك بن أنس أيام 24 و25 و26 جوان 2019 لإتمام بقية إجراءات السفر إلى البقاع المقدسة

Jeudi 20 Juin 2019
وات - أعلنت وزارة الشؤون الدينية أنه على الحجيج المعنيين بإتمام بقية إجراءات السفر إلى البقاع المُقدّسة، التوجّه إلى الشباك الموحّد بجامع مالك بن أنس والذي تقرّر فتحه أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 24 و25 و26 جوان 2019 بدخول الغاية.
وكان وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، أعلن يوم 22 ماي الماضي، أن تسعيرة الحج لموسم 2019/1440 قد تم تحديدها بقيمة 13.896 دينارا (2.520 د معلوم تذكرة السفر و 11.376 د معلوم الإقامة والخدمات)، مسجّلة بذلك ارتفاعا بقيمة 2399 دينارا مقارنة بالسنة الفارطة.
وكان وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، أعلن يوم 22 ماي الماضي، أن تسعيرة الحج لموسم 2019/1440 قد تم تحديدها بقيمة 13.896 دينارا (2.520 د معلوم تذكرة السفر و 11.376 د معلوم الإقامة والخدمات)، مسجّلة بذلك ارتفاعا بقيمة 2399 دينارا مقارنة بالسنة الفارطة.
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Par:boh (United Kingdom )
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