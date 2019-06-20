زياد لخضر يردّ على الهمّامي : أنت من خطبت أمام ألاف الجبهويين قائلا ''سي الباجي مسلّم عليكم''

Jeudi 20 Juin 2019



باب نات

- طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج ميدي شو على أمواج إذاعة موزاييك اف ام إعتبر النائب و القيادي في حزب الوطد الموحد (احد مكونات الجبهة الشعبية ) زياد لخضر أن ماصرّح به حمة الهمامي في نفس البرنامج بأن الخلافات إنطلقت داخل الجبهة الشعبية منذ الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية في 2014، ودعم الوطد الموحد لترشح الباجي قايد السبسي هو من قبيل المغالطة ،مشيرا إلى أن الهمامي هو من بادر بالإقتراب من حركة نداء تونس خلال إعتصام الرحيل كما أنه قد كان أول من قابل قايد السبسي من بين القيادات الجبهوية و أضاف لخضر بأن الهمامي كان قد خطب أمام ألاف الجبهويين قائلا "سي الباجي مسلّم عليكم "