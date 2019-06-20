Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ghalabt Asaleh Fi Rouhi  

زياد لخضر يردّ على الهمّامي : أنت من خطبت أمام ألاف الجبهويين قائلا ''سي الباجي مسلّم عليكم''

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج ميدي شو على أمواج إذاعة موزاييك اف ام إعتبر النائب و القيادي في حزب الوطد الموحد (احد مكونات الجبهة الشعبية ) زياد لخضر أن ماصرّح به حمة الهمامي في نفس البرنامج بأن الخلافات إنطلقت داخل الجبهة الشعبية منذ الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية في 2014، ودعم الوطد الموحد لترشح الباجي قايد السبسي هو من قبيل المغالطة ،مشيرا إلى أن الهمامي هو من بادر بالإقتراب من حركة نداء تونس خلال إعتصام الرحيل كما أنه قد كان أول من قابل قايد السبسي من بين القيادات الجبهوية و أضاف لخضر بأن الهمامي كان قد خطب أمام ألاف الجبهويين قائلا "سي الباجي مسلّم عليكم "

الفيديو: الدقيقة 9



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184278

Essoltan  (France)  |Jeudi 20 Juin 2019 à 15h 29m |           
Avec ces RÉVÉLATIONS douloureuses j'ai un pressentiment que l'ÉNIGME ( Chokri Belaid ) va enfin éclater avant la fête de SACRIFICE (El Aid El Kebir) parce que il va y avoir des têtes qui vont être SACRIFIÉES ...



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