القضاء الفرنسي يرجئ البت في مطلب تسليم بلحسن الطرابلسي إلى 04 ديسمبر 2019

Jeudi 20 Juin 2019



باب نات

- أكدت مصادر مطلعة بوزارة العدل أن محكمة الاستئناف " بآكس أون بروفنس " قررت أمس الأربعاء 19 جوان 2019 إرجاء البتّ في مطلب التسليم المتعلّق بالمدعو بلحسن الطرابلسي و الذي تقدّمت به السلطات التونسية للقضاء الفرنسي إلى جلسة يوم 04 ديسمبر 2019 بناء على طلب محامييه، علما وأن الوزارة قامت بإيفاد ممثلين للدفاع على مطلب التسليم والمرافعة أمام المحكمة و اللذين طلبا من المحكمة رفض التماس فريق الدفاع طالما أنه تم تمكينه من الآجال القانونية اللازمة لتقديم دفوعاته في الملف محل نظر هيئة المحكمة.و يذكر أنّه سبق لوزارة العدل أن تقدمت بمطلب تسليم جديد يتعلّق بمجموعة أخرى من القضايا تخصّ المعني، وقد تعهّدت به محكمة الاستئناف بباريس و عينت جلسة للبت فيه ليوم 30 أكتوبر 2019، كما قامت المحكمة الفرنسية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الرقابية و التدابير الاحترازية تجاه بلحسن الطرابلسي تتضمن خاصة تحديدا صارما لمقر إقامته و حصر تنقلاته بالدائرة المحددة له من قبل المحكمة مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.