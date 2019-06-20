القضاء الفرنسي يرجئ البت في مطلب تسليم بلحسن الطرابلسي إلى 04 ديسمبر 2019

Jeudi 20 Juin 2019
باب نات - أكدت مصادر مطلعة بوزارة العدل أن محكمة الاستئناف " بآكس أون بروفنس " قررت أمس الأربعاء 19 جوان 2019 إرجاء البتّ في مطلب التسليم المتعلّق بالمدعو بلحسن الطرابلسي و الذي تقدّمت به السلطات التونسية للقضاء الفرنسي إلى جلسة يوم 04 ديسمبر 2019 بناء على طلب محامييه، علما وأن الوزارة قامت بإيفاد ممثلين للدفاع على مطلب التسليم والمرافعة أمام المحكمة و اللذين طلبا من المحكمة رفض التماس فريق الدفاع طالما أنه تم تمكينه من الآجال القانونية اللازمة لتقديم دفوعاته في الملف محل نظر هيئة المحكمة.
و يذكر أنّه سبق لوزارة العدل أن تقدمت بمطلب تسليم جديد يتعلّق بمجموعة أخرى من القضايا تخصّ المعني، وقد تعهّدت به محكمة الاستئناف بباريس و عينت جلسة للبت فيه ليوم 30 أكتوبر 2019، كما قامت المحكمة الفرنسية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الرقابية و التدابير الاحترازية تجاه بلحسن الطرابلسي تتضمن خاصة تحديدا صارما لمقر إقامته و حصر تنقلاته بالدائرة المحددة له من قبل المحكمة مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.
و يذكر أنّه سبق لوزارة العدل أن تقدمت بمطلب تسليم جديد يتعلّق بمجموعة أخرى من القضايا تخصّ المعني، وقد تعهّدت به محكمة الاستئناف بباريس و عينت جلسة للبت فيه ليوم 30 أكتوبر 2019، كما قامت المحكمة الفرنسية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الرقابية و التدابير الاحترازية تجاه بلحسن الطرابلسي تتضمن خاصة تحديدا صارما لمقر إقامته و حصر تنقلاته بالدائرة المحددة له من قبل المحكمة مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.
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Par:RIADH (France )
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