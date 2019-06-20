Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Sa3a beorb Al 7abib  

القضاء الفرنسي يرجئ البت في مطلب تسليم بلحسن الطرابلسي إلى 04 ديسمبر 2019

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
باب نات - أكدت مصادر مطلعة بوزارة العدل أن محكمة الاستئناف " بآكس أون بروفنس " قررت أمس الأربعاء 19 جوان 2019 إرجاء البتّ في مطلب التسليم المتعلّق بالمدعو بلحسن الطرابلسي و الذي تقدّمت به السلطات التونسية للقضاء الفرنسي إلى جلسة يوم 04 ديسمبر 2019 بناء على طلب محامييه، علما وأن الوزارة قامت بإيفاد ممثلين للدفاع على مطلب التسليم والمرافعة أمام المحكمة و اللذين طلبا من المحكمة رفض التماس فريق الدفاع طالما أنه تم تمكينه من الآجال القانونية اللازمة لتقديم دفوعاته في الملف محل نظر هيئة المحكمة.

و يذكر أنّه سبق لوزارة العدل أن تقدمت بمطلب تسليم جديد يتعلّق بمجموعة أخرى من القضايا تخصّ المعني، وقد تعهّدت به محكمة الاستئناف بباريس و عينت جلسة للبت فيه ليوم 30 أكتوبر 2019، كما قامت المحكمة الفرنسية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الرقابية و التدابير الاحترازية تجاه بلحسن الطرابلسي تتضمن خاصة تحديدا صارما لمقر إقامته و حصر تنقلاته بالدائرة المحددة له من قبل المحكمة مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.



  
  
     
  
cadre-cda8961da0112f94bf595a0207cf126c-2019-06-20 11:12:56






1 de 1 commentaires pour l'article 184269

Kamelnet  ()  |Jeudi 20 Juin 2019 à 12h 22m |           
ربي يهدك و يزيد ايمرمدك يا كلب ...ربي هاذا ضالم ضلم واعتدي علي كثير من خلقك فاجعل راسه في اسفل سافلين يا الله خذ منه حقوق الناس المعنوية قبل المادية



WC 2018
  J -1
Groupe A
  Pts J G N P DB
RD congo 0 0 0 0 0 0
Egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Zimbabwey 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P DB
Burundi 0 0 0 0 0 0
Guinee 0 0 0 0 0 0
Magagascar 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الخميس 20 جوان 2019 | 16 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:12 12:28 04:59 03:03
30°
 37° % 28 :الرطــوبة
تونــس 27°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
37°-2743°-2833°-2439°-2534°-23
  • Avoirs en devises
    13727,2

  • (19 juin)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,33025 DT        1$ =2,96613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juin)   161,4 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561030025|184269 1355|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires