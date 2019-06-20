وزير العدل يتحادث مع رئيس برلمان المجر

Jeudi 20 Juin 2019
باب نات - على هامش مشاركته في أشغال الندوة الدولية التي تنظّمها وزارة العدل المجرية بالعاصمة بودابست حول موضوع "تدعيم التعاون القضائي بين دول شمال وجنوب المتوسط "، اجتمع مساء أمس الأربعاء وزير العدل محمد كريم الجموسي برئيس البرلمان المجري "لاسلو كوفار"، بحضور سفيرة تونس ببودابست سامية إلهام عمار، حيث تمّ تثمين مسار الانتقال الديمقراطي بتونس، والتأكيد على دور المؤسسة التشريعية في دعم وتعزيز استقلالية القضاء وتطوير المنظومة القضائية بقوانين تستجيب للتحديات الراهنة والتغييرات المتسارعة.
كما قدّم وزير العدل وفق بلاغ للوزارة, لمحة عن أهمّ التشريعات التي تمّ سنّها خلال السنوات الأخيرة، تجسيدا لأحكام الدستور، على غرار القانون الأساسي المتعلّق بإرساء المجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، إلى جانب التقدّم في مراجعة عدد من القوانين و المجلات كالمجلة الجزائية و مجلة الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي للقضاة .
كما قدّم وزير العدل وفق بلاغ للوزارة, لمحة عن أهمّ التشريعات التي تمّ سنّها خلال السنوات الأخيرة، تجسيدا لأحكام الدستور، على غرار القانون الأساسي المتعلّق بإرساء المجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، إلى جانب التقدّم في مراجعة عدد من القوانين و المجلات كالمجلة الجزائية و مجلة الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي للقضاة .
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Par:RIADH (France )
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