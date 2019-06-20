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خلال جلسة محاكمة شفيق جراية ... التهديدات متواصلة وحرموني من رؤية ابني وزوجتى

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
باب نات - نظرت اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمة في قضية فساد مالي وتدليس عقود متهم فيها رجل الأعمال شفيق جراية و3موظفين ببلدية المرسى اتهموا بمساعدة شفيق جراية على تدليس عقود ملكية لشركة مصادرة بعد الثورة تابعة لأحد اصهار بن علي وهو رمزي الطرابلسي وجعلها تابعة لجراية مقابل حصولهم على مبالغ مالية من قبل شفيق جراية ..

وبالمناداة على شفيق جراية اكد للمحكمة ان التهديدات لا تزال متواصلة وان عون امن هدده بمقر المحكمة كما اكد لللقاضي انه يتم هرسلته وانه لم يتمكن من رؤية ابنه البالغ من العمر 8سنوات وزوجته مشيرا الى ان بحوزته عدة معطيات ومعلومات بخصوص ملفات فساد كبرى في بعض القطاعات والوزارات في تونس وسيطرة اللوبيات عليها والتدخل في شان القضاء والشأن الامني ...


وقد اكد له القاضي ان القضاء سينصفه ولن يؤثر فيه أي كان موضحا له وان كان بريئا سينال عدم سماع الدعوى وان ثبتت ادانته فانه سينال عقابه ...

وقد حضر محاموه وطلبوا التاخير لاجل متسع ..
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وقد قررت المحكمة تأجيل القضية وتحديد موعد لها أثر الجلسة للنظر في طلب هيئة الدفاع ....

  
  
     
  
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