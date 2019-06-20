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الديوانة: حجز 1628 حبة دواء للأعصاب و190 حبة اكستازي بالمكتب الحدودي بملولة

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
باب نات - تمكنت مصالح الديوانة بالمكتب الحدودي بملولة يوم الأربعاء 19 جوان 2019 من ضبط كمية من الأدوية مخفية بإحكام داخل سيارة مسافر جزائري كان بصدد إتمام إجراءات الخروج من التراب التونسي.

وقد شك أعوان الديوانة في احتواء سيارة المسافر المذكور على مواد مشبوهة بعد عرضها على جهاز الكشف بالأشعة، حيث تم إخضاع سيارته إلى التفتيش الدقيق والعثور على 1628 حبة دواء مهدئة للأعصاب و190 حبة إكستازي مخفية بالعجلة الأمامية للسيارة.
تم تحرير محضر في الغرض وتم بعد استشارة النيابة العمومية إحالة ذي الشبهة إلى المصالح الأمنية المختصة بالجهة لمواصلة التحريات.


  
  
     
  
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