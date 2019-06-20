مادلين أولبرات: تونس مثال جيّد لبلد تتطور فيه الديمقراطية

Jeudi 20 Juin 2019



وات

- قالت وزيرة الشؤون الخارجية الأمريكية الأسبق، مادلين أولبرات، الرئيسة الحالية للمعهد الوطني الديمقراطي (NDI)، يوم الاربعاء، ان تونس "تعد مثالا جيدا لبلد تتطور فيه الديمقراطية".وعبرت في تصريح لوكالة (وات) عقب لقائها وزير الشؤون الخارجية،خميس الجهيناوي، عن امتنانها لاحتضان تونس خلال الفترة المتراوحة بين 19 و21 جوان الجاري اجتماع مجلس إدارة هذا المعهد والذي ينتظم بشكل دوري كل سنتين.وقالت في تصريحها" اعتقد ان تونس تعد مثالا جيدا لبلد تتطور فيه الديمقراطية ونحن نتابع تطور الأوضاع في هذا البلد منذ مدة طويلة ونحاول تقديم الدعم التقني في هذا الصدد".وذكرت أولبرايت التي تولت حقيبة الخارجية في بلادها من 1997 الى 2001، انها ناقشت مع الجهيناوي المسائل المتعلقة بالديمقراطية و التشغيل ومساهمة الشباب في الانتخابات في تونس.من جهته حيّا وزير الشؤون الخارجية اختيار المعهد الوطني الديمقراطي تونس لعقد اجتماعاته السنوية وقال انه " اختيار يقيم الدليل على الثقة التي تتمتع بها ويعكس أيضا علاقات الصداقة ذات التاريخ الطويل بين تونس والولايات المتحدة الامريكية". واضاف ان تلك الاجتماعات ستكون مناسبة للخوض في التجربة الديمقراطية التونسية والإجراءات الهامة التي اتخذتها تونس للدفاع عن ديمقراطيتها ولبحث العلاقات بين هذين البلدين والدعم الذي قدمته واشنطن لتونس في مختلف المجالات.وقال الجهيناوي انه سيتم خلال تلك الاجتماعات التطرق إلى انتخاب تونس عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي و المسؤوليات التي يحملها ذلك الاختيار.وتم خلال لقاء الجهيناوي وأولبرايت التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة والتطورات على الساحة الدولية بشكل عام بالإضافة الى جدول أعمال مجلس الأمن الدولي عند التحاق تونس بعضوية هذا المجلس مطلع سنة 2020.يذكر أن المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) الذي تم إنشاؤه سنة 1983، هو منظمة أمريكية غير ربحية وغير حكومية، تعمل على دعم وتطوير المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم عبر تشجيع وتعزيز المشاركة المواطنية والشفافية والمسؤوليات الحكومية .