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تنقيح القانون الإنتخابي التونسي : فرنسا تعلّق...

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع France diplomatie (الموقع الرسمي لوزارة الخارجية ) مقتطفا من المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء 19 جوان 2019 بمقرها ،و في إجابته عن سؤال صحفي يتعلّق بموقف الوزارة من تنقيح البرلمان التونسي لبعض الفصول في القانون الإنتخابي الأمر الذي أثار الجدل وهل أن هذا التمشي من السلامة بمكان قال المتحدث بإسم الخارجية الفرنسية ،بأن هذا شأن تونسي سيادي خاص لا يمكن لفرنسا التدخل فيه أو إبداء رأيها كما تكرر باريس دعمها لتونس البلد الصديق و الشريك المميز ،و تجدد ثقتها في الشعب و المؤسسات التونسية و تشيد بالدينامية و الحيوية الديمقراطية في البلاد و التي ستتوج بإنتخابات برلمانية خريف هذه السنة ،كما أن فرنسا ستشارك ضمن بعثة اوروبية لمراقبة هذه الإنتخابات و ستواصل تقديم الدعم الكامل لتونس مع إحترام إستقلالها و مؤسساتها .

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