هبة ايطالية ب50 الف اورو لتطوير استعمالات المياه المعالجة بالمنطقة السقوية ببرج الطويل

Mercredi 19 Juin 2019



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- سيتم بموجب إتفاقيّة خصوصيّة، أمضيت، الإربعاء، بمجمع التنمية الفلاحية بسيدي عمر برواد (ولاية اريانة)، بين الديوان الوطني للتطهير والمجمع التنموي الفلاحي بسيدي عمر العمل على تثمين المياه المعالجة خاصّة في مجال الري الفلاحي.وسيقع ذلك في اطار المشروع النموذجي القائم في الغرض بين الديوان ومعهد "ساساري" الايطالي، الذي يمنح بمقتضى الاتفاقية هبة ب50 الف اورو، لتطوير استعمالات المياه المستعملة المعالجة بالمنطقة السقوية برج الطويل.وثمن وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي، الذي اشرف على موكب توقيع الاتفاقية "جهود كافة القائمين على مجمع التنمية الفلاحية بسيدي عمر، سيما، في مجال الاستفادة من المياه المستعملة المعالجة في الاغراض الفلاحية والتنموية".وأشار الهمامي إلى"أهمية المساحات الغابية بسيدي عمر في تحقيق التوازن البيئي وضرورة تثمين المياه المستعملة المعالجة، المتأتية من محطة التطهير ببرج الطويل، في الأغراض الفلاحية بالمنطقة السقوية.وأكد في هذا الصدد "السعي الى تطوير استعمالات المياه المستعملة المعالجة في افق 2020 من خلال توسيع المساحات المروية بالمياه المعالجة من 8 الاف هكتارا حاليا الى نحو 350ر12 الف هكتار وتطوير محطات التطهير، التي لا تتعدى حاليا 122 محطة بمختلف جهات البلاد".وبهدف تثمين المنتوج البيولوجي النباتي والغابي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أعلن وزير البيئة بالمناسبة عن تخصيص اعتمادات بقيمة 150 ألف دينار لإنجاز الدراسات اللازمة المتعلقة بإحداث منتزه حضري ترفيهي بالمنطقة الغابية بسيدي عمر على مساحة تناهز 60 هك تلبية لمطلب اهالي رواد في منتزه حضري متكامل من النواحي البيئية والترفيهية يشكل متنفسا لهم وللمتساكنين بالمناطق المجاورة لتونس الكبرى.كما تمّ في ذات الإطار إمضاء اتفاقيتي تعاون بين الديوان الوطني للتطهير والمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت لتركيز وحدة معالجة نموذجية بمحطة التطهير شطرانة 2 بهدف تطوير منظومات المعالجة وبين الديوان وشركة خليج تونس لاعادة استعمال المياه المعالجة من حوضي التجميع بالحسيان في ري ملعب رياضة الصولجان والمناطق الخضراء بالمرفأ المالي المزمع إحداثه بمنطقة رواد.