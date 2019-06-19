نقابة أطباء أسنان تونس تؤكد عدم اقرار أي زيادة في تعريفة طبيب الأسنان

Mercredi 19 Juin 2019
وات - لم تقرر الهياكل الممثلة لأطباء الأسنان أي زيادة في تعريفة أتعاب طبيب الأسنان رغم التزايد المتسارع في أسعار المواد الطبية وتكاليف التصرف في العيادات الخاصة وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للتونسيين، وفق ماجاء في بيان للرأي العام أصدرته نقابة أطباء أسنان تونس، اليوم الأربعاء.
وذكرت نقابة أطباء أسنان تونس بان مطلبها بالتسريع بالمصادقة على مشروع النظام الأساسي وتصحيح المساهعر المهني لطب الأسنان التونسي، غايته "اعتبارية معنوية وليست مادية آنية".
ودعت الحكومة الى النهوض بقطاع طب الانسان وإيلائه المكانة التي يستحقها كاختصاص أساسي ومهم داخل المنظومة الطبية، بما يمكن المواطن من الحصول على خدمات طبية أكثر جودة سواء في القطاع العمومي أو الخاص.
يشار الى ان المجلس الوطني لعمادة الأطباء كان أعلن مؤخرا عن قرارها الترفيع في تعريفة العيادات والتدخلات الطبية انطلاقا من 1 جوان الجاري.
وذكرت نقابة أطباء أسنان تونس بان مطلبها بالتسريع بالمصادقة على مشروع النظام الأساسي وتصحيح المساهعر المهني لطب الأسنان التونسي، غايته "اعتبارية معنوية وليست مادية آنية".
ودعت الحكومة الى النهوض بقطاع طب الانسان وإيلائه المكانة التي يستحقها كاختصاص أساسي ومهم داخل المنظومة الطبية، بما يمكن المواطن من الحصول على خدمات طبية أكثر جودة سواء في القطاع العمومي أو الخاص.
يشار الى ان المجلس الوطني لعمادة الأطباء كان أعلن مؤخرا عن قرارها الترفيع في تعريفة العيادات والتدخلات الطبية انطلاقا من 1 جوان الجاري.
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Par:lechef (Tunisia )
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