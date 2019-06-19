تونس تحتضن الإجتماع الأول للمنتدى الإقليمي للصحة والرفاهة في اقليم الشرق الاوسط

Mercredi 19 Juin 2019
وات - ببادرة من مكتب منظمة الصحة العالمية في تونس وبالتعاون مع المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ينتظم تحتضن تونس من 24 الى 26 جوان الجاري الإجتماع الأول للمنتدى البرلماني للصحة والرفاهية في اقليم الشرق الأوسط.
ويأتي تنظيم هذا الإجتماع حسب بلاغ لمكتب منظمة الصحة العالمية في تونس بهدف الإتفاق بشأن اجراءات المتابعة والمبادرات الرامية الى تعزيز الدور التشريعي للبرلمانيين للتصدي للأولويات الاستراتيجية الاقليمية في مجال الصحة العامة اضافة لتأييد الخطوات المقبلة المقترحة لتعزيز التعاون بين المنتدى والمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية.
كما يسعى المنتدى الى اعتماد مسودة اختصاصات المنتدى البرلماني الاقليمي وخطة العمل السنوية لتعزيز المشاركة البرلمانية للصحة والرفاهية وتحديد اجراءات المتابعة المتفق عليها لتشريك أعضاء المنتدى في وضع القرار العالمي حول التغطية الصحية الشاملة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي.
وسيشارك في هذه التظاهرة ممثلون عن مختلف القطاعات والاختصاصات من برلمانيين اقليميين وممثلين للهيئات البرلمانية الدولية من ذلك الاتحاد الدولي للبرلمانيين والبرلمان العربي وخبراء اقليميين ودوليين وممثلين للمنظمات الشريكة والدول الاعضاء في المكتب الاقليمي لشرق المتوسط ومكتبي منظمة الصحة العالمية للإقليمين الاوروبي وغرب المحيط الهادي.
ويأتي تنظيم هذا الإجتماع حسب بلاغ لمكتب منظمة الصحة العالمية في تونس بهدف الإتفاق بشأن اجراءات المتابعة والمبادرات الرامية الى تعزيز الدور التشريعي للبرلمانيين للتصدي للأولويات الاستراتيجية الاقليمية في مجال الصحة العامة اضافة لتأييد الخطوات المقبلة المقترحة لتعزيز التعاون بين المنتدى والمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية.
كما يسعى المنتدى الى اعتماد مسودة اختصاصات المنتدى البرلماني الاقليمي وخطة العمل السنوية لتعزيز المشاركة البرلمانية للصحة والرفاهية وتحديد اجراءات المتابعة المتفق عليها لتشريك أعضاء المنتدى في وضع القرار العالمي حول التغطية الصحية الشاملة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي.
وسيشارك في هذه التظاهرة ممثلون عن مختلف القطاعات والاختصاصات من برلمانيين اقليميين وممثلين للهيئات البرلمانية الدولية من ذلك الاتحاد الدولي للبرلمانيين والبرلمان العربي وخبراء اقليميين ودوليين وممثلين للمنظمات الشريكة والدول الاعضاء في المكتب الاقليمي لشرق المتوسط ومكتبي منظمة الصحة العالمية للإقليمين الاوروبي وغرب المحيط الهادي.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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