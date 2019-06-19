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انفجار في المروج الخامس بسبب تسرّب للغاز

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
أعلنت بلديّة المروج على صفحتها بالفايسبوك أنّ انفجارا وقع اليوم الاربعاء 19جوان 2019 على الساعة الثالثة فجرا باحدى المحلات المخصصة لبيع الاكلة الخفيفة بشارع 14جانفي بالمروج 5.
وأوضحت أنّه حسب التقارير الأولية فانّ سبب الإنفجار يعود إلى تسرّب للغاز وهو خلّف أضرارا مادية جسيمة.



  
  
     
  
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