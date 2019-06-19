السجن في حق تقني بمستشفى الرابطة لم يبلغ عن خطيبته التي التحقت بداعش

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - حكمت امس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بعام سجنا في حق تقني سامي بمستشفى الرابطة وجهت له تهمة عدم اشعار السلط بما بلغ إليه من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية ...
وقد كشفت الأبحاث المجراة أن المتهم كانت تربطه علاقة خطبة بفتاة تتبنى الفكر التكفيري التحقت مؤخرا بداعش سوريا منذ 2014 وأصبحت تقاتل ضمن التنظيم الإرهابي المذكور..
وقد أكد المتهم خلال جلسة استنطاقه أنه لم يكن يعلم بأن خطيبته تتبنى الفكر الجهادي التكفيري وأنها لم تعلمه بعزمها الالتحاق بداعش سوريا مشيرا إلى أن اخبارها انقطعت عنها ......
وقد كشفت الأبحاث المجراة أن المتهم كانت تربطه علاقة خطبة بفتاة تتبنى الفكر التكفيري التحقت مؤخرا بداعش سوريا منذ 2014 وأصبحت تقاتل ضمن التنظيم الإرهابي المذكور..
وقد أكد المتهم خلال جلسة استنطاقه أنه لم يكن يعلم بأن خطيبته تتبنى الفكر الجهادي التكفيري وأنها لم تعلمه بعزمها الالتحاق بداعش سوريا مشيرا إلى أن اخبارها انقطعت عنها ......
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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