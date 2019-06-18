نسبة تقدم أشغال إنجاز المحطّة الإستشفائية بمنطقة سيدي أحمد زرّوق من ولاية قفصة تناهز 60 بالمائة (ديوان المياه المعدنية)

Mardi 18 Juin 2019



وات

- تقدمت أشغال إنجاز المحطّة الإستشفائية للمداواة بالمياه المعدنية الساخنة بمنطقة سيدي أحمد زرّوق من ولاية قفصة بنسبة تناهز 60 بالمائة، وفق ما أفاد به الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه اليوم الثلاثاء.ويتكون المشروع وهو عبارة عن محطةّ إستشفائية عصرية بطاقة إستيعاب تبلغ 150 حريفا يوميا من فضاء للإستقبال وغرف لتغيير الملابس، وفضاءات للمعالجة الطبية وأخرى للمعالجة بالمياه الحارة.كما تحتوي المحطة الاستشفائية التي تمتد مساحتها المغطاّة على 2500 متر مربع، على فضاء للتجميل وقاعة رياضة، ومقهى ومحلات لبيع مستحضرات المياه المعدنية وفضاء للإقامة وفضاءات للمعالجة بالمياه المعدنية.وستستقطب المحطة، إضافة الى المرضى، الباحثين عن الاستجمام والرفاه كما ستحتضن تربصات الرياضيين في مختلف الاختصاصات، وتتميز مياهها الكبريتية الحارة بنجاعتها في مداواة الاعتلالات العضلية والعظمية والجهاز التنفسي والامراض الجلدية والحساسية والربو.ويجدر التذكير بان أشغال انجاز المحطة الاستشفائية بمنطقة سيدي أحمد زروق بولاية قفصة المقدرة كلفتها الجملية بحوالي 10 مليون دينار، كانت انطلقت في جانفي 2017 بعد ان صادقت لجنة الاستشفاء بالمياه والمياه العذبة التابعة للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه على الملف الفني للمشروع.