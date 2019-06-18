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قابس: المصادقة على 21 مشروعا فلاحيا مندمجا باستثمارات تناهز مليونين و700 ألف دينار

Mardi 18 Juin 2019

Mardi 18 Juin 2019
وات - صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات الفلاحية من صنف "أ " و " ب " في اجتماعها، المنعقد اليوم الثللاثاء، بمقر الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقابس بتركيبتها الجديدة، على 21 مشروعا فلاحيا مندمجا باستثمارات جملية تناهز مليونين و700 ألف دينار منها 898 ألف دينار في شكل منح لفائدة هذه المشاريع ومن المؤمل أن توفر 20 موطن شغل قار.

وصادقت اللجنة في ذات الجلسة على 12 عملية استثمار تتعلق بتوسعة مشاريع فلاحية وخدمات مرتبطة بهذا القطاع باستثمارات جملية تقارب مليونا و400 ألف دينار تبلغ قيمة المنح المسندة لها 257 ألف دينار لتكون بذلك جملة الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة في جلسة اليوم 4 ملايين و117 ألف دينار.


وكانت نفس اللجنة قد صادقت خلال السنة الجارية بتركيبتها القديمة على استثمارات فلاحية جديدة ناهزت قيمتها الجملية مليونين و 400 ألف دينار.

وفي هذا السياق، أشار المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، كريم الخلفلي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن عزوف البنوك عن تمويل الاستثمار الفلاحي بولاية قابس يبقى من أهم الإشكاليات التي تعترض هذا النشاط، حيث تبقى مساهمتها في الاستثمار الفلاحي ضعيفة إلى حد بعيد.

  
  
     
  
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