وزارة التعليم العالي: تعهد مقاطعة الكيبك (كندا) بترفيع عدد المنح لفائدة التونسيين في شكل إعفاءات من معاليم الترسيم الخاصة بالطلبة الأجانب

Mercredi 19 Juin 2019



وات

- تم خلال لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس أمس الاثنين بوفد كندي من مقاطعة الكيبك (كندا) ترأسته وزيرة العلاقات الدولية والفرنكوفونية، نادين جيرو، التعهد بترفيع عدد المنح لفائدة الطلبة التونسيين في شكل إعفاءات من معاليم الترسيم الخاصة بالطلبة الأجانب.وتمحورت الجلسة وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول الشروع في العمل على تجديد صياغة الاتفاق المبرم بين الحكومة التونسية وحكومة الكيبك التي تعود إلى سنة 2011 وتنتهي في سنة 2021 الى جانب دعم الشراكة بين الجامعات التونسية وجامعات الكيبك.وتم تأكيد الحرص على تطوير حركية الباحثين، وبالاخص طلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، في مجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها العلوم الانسانيه والاجتماعيه والذكاء الاصطناعي.ومثل اللقاء الذي جرى بحضور إطارات عليا من الوزارتين وسفيرة كندا بتونس كارول ماك-كوين، فرصة للنظر في إمكانية التخفيف في إجراءات التأشيرة بالنسبة للطلبة الذين يتوجهون إلى الكيبك لإنجاز مشاريع ختم الدروس.كما تمحورت الجلسة حول الاستفادة من التجربة الكندية في مجال دعم تشغيلية خريجي مؤسسات التعليم العالي، واستعداد حكومة مقاطعة الكيبك للإسهام في إنجاح قمة المنظمة الدولية للفرنكوفونية التي ستنعقد بتونس سنة 2020 واستعرض الطرفان، علاقات التعاون الجامعية بين البلدين وبالأخص مع مقاطعة الكيبك الفرنكوفونية التي تعد، مع فرنسا وألمانيا ورومانيا، من أهم الوجهات الدولية للطلبة والباحثين التونسيين.