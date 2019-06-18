مختار الهمامي : المصانع و قطاع النقل السبب الرئيسي للتلوث و الاختناق

Mardi 18 Juin 2019
باب نات - احتضنت مدينة سوسة اليوم الثلاثاء 18 جوان 2019 الملتقى الوطني حول ختم أنشطة القسط الأول من مشروع Readiness Tunisie و ذلك استعدادا للاستفادة من تمويلات الصندوق الأخضر للمناخ بإشراف وزارة الشؤون المحلية و البيئة بالتعاون مع مرصد الصحراء و الساحل .
و بهذه المناسبة أوضح مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية و البيئية أن هناك عدة فرص متاحة للعمل و التنمية و إعداد مشاريع علية و واقعية من شأنها أن تجلب اهتمام الجهات المانحة من أجل مقاومة التصحر في الجنوب و مظاهر التلوث خاصة في المدن الكبرى و الصناعية التي أصبحت تشكو كثيرا من الاختناق بسبب عدم احترام شروط البيئة من طرف عدد من المؤسسات المصنعة و قطاع النقل.
و أضاف مختار الهمامي أن عمل الادارة يستوجب اليوم كثيرا من المراجعة بما في ذلك مجالات البيئة و التطهير و دعا الوزير إلى مضاعفة الجهد لإعطاء الحكم المحلي دفعا متزايدا بالحد من السيطرة المركزية في تصريف الشأن العام المحلي و هذا يستوجبه اعطاء الفرصة للمبادرات الخاصة من مختلف المناطق في إطار الحوكمة الرشيدة .
وقد حضر هذا الملتقى عدد من المعنين والمتدخلين في المجال البيئي من مخلف الوزارات وخاصة وزارات الشؤون المحلية و البيئية و الفلاحة والتنمية والصحة
و بهذه المناسبة أوضح مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية و البيئية أن هناك عدة فرص متاحة للعمل و التنمية و إعداد مشاريع علية و واقعية من شأنها أن تجلب اهتمام الجهات المانحة من أجل مقاومة التصحر في الجنوب و مظاهر التلوث خاصة في المدن الكبرى و الصناعية التي أصبحت تشكو كثيرا من الاختناق بسبب عدم احترام شروط البيئة من طرف عدد من المؤسسات المصنعة و قطاع النقل.
و أضاف مختار الهمامي أن عمل الادارة يستوجب اليوم كثيرا من المراجعة بما في ذلك مجالات البيئة و التطهير و دعا الوزير إلى مضاعفة الجهد لإعطاء الحكم المحلي دفعا متزايدا بالحد من السيطرة المركزية في تصريف الشأن العام المحلي و هذا يستوجبه اعطاء الفرصة للمبادرات الخاصة من مختلف المناطق في إطار الحوكمة الرشيدة .
وقد حضر هذا الملتقى عدد من المعنين والمتدخلين في المجال البيئي من مخلف الوزارات وخاصة وزارات الشؤون المحلية و البيئية و الفلاحة والتنمية والصحة
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Par:lechef (Tunisia )
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