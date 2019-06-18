مختار الهمامي : المصانع و قطاع النقل السبب الرئيسي للتلوث و الاختناق

Mardi 18 Juin 2019



باب نات

- احتضنت مدينة سوسة اليوم الثلاثاء 18 جوان 2019 الملتقى الوطني حول ختم أنشطة القسط الأول من مشروع Readiness Tunisie و ذلك استعدادا للاستفادة من تمويلات الصندوق الأخضر للمناخ بإشراف وزارة الشؤون المحلية و البيئة بالتعاون مع مرصد الصحراء و الساحل .و بهذه المناسبة أوضح مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية و البيئية أن هناك عدة فرص متاحة للعمل و التنمية و إعداد مشاريع علية و واقعية من شأنها أن تجلب اهتمام الجهات المانحة من أجل مقاومة التصحر في الجنوب و مظاهر التلوث خاصة في المدن الكبرى و الصناعية التي أصبحت تشكو كثيرا من الاختناق بسبب عدم احترام شروط البيئة من طرف عدد من المؤسسات المصنعة و قطاع النقل.و أضاف مختار الهمامي أن عمل الادارة يستوجب اليوم كثيرا من المراجعة بما في ذلك مجالات البيئة و التطهير و دعا الوزير إلى مضاعفة الجهد لإعطاء الحكم المحلي دفعا متزايدا بالحد من السيطرة المركزية في تصريف الشأن العام المحلي و هذا يستوجبه اعطاء الفرصة للمبادرات الخاصة من مختلف المناطق في إطار الحوكمة الرشيدة .وقد حضر هذا الملتقى عدد من المعنين والمتدخلين في المجال البيئي من مخلف الوزارات وخاصة وزارات الشؤون المحلية و البيئية و الفلاحة والتنمية والصحة