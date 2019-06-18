رئيس الحكومة يعلن عن انطلاق برنامج يهدف إلى نفاذ 120 مؤسسة صغرى ومتوسطة إلى التمويل بالبورصة

Mardi 18 Juin 2019



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- أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الثلاثاء بتونس، عن الإنطلاق في برنامج لدعم الاستثمار لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة " انفستيا ب م إ " والذي يهدف إلى دعم نفاذ 120 مؤسسة صغرى ومتوسطة إلى التمويل المباشرعبر السوق المالية التونسية.ودعا الشاهد لدى اختتامه فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين لإحداث بورصة تونس (1969 - 2019) إلى " تعزيز صلاحيات هيئة السوق المالية لدعم دورها الرقابي وتعزيز التعاون مع الهيئات الرقابية الأخرى للقطاع المالي".وشدّد في السياق ذاته على ضرورة تيسير الحصول على التمويل عبر السوق المالية من خلال إعادة تأطير إصدار القروض الرقاعية في اتجاه مزيد تبسيط الإجراءات وتعديل وتبسيط محتوى ونشر المعلومة المالية إضافة على العمل على تطوير الإدخار والتشجيع عليه.وكشف الشّاهد أنّه سيتم اتخاذ إجرءات عملية بهدف دفع الإدخار وخاصة الإدخار عبر السوق المالية من خلال تطوير الآليات ووضع الحوافز الضرورية. وتابع قائلا: "سنسعى إلى تدعيم قاعدة الشركات المدرجة عبر فتح رأس مال بعض الشركات العمومية أو تمويل حاجياتها باللجوء مباشرة للسوق المالية من خلال إصدار قروض رقاعية".وأشار في الصدد ذاته، إلى إمكانية استغلال الدولة والجماعات المحلية للآليات التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريعها التنموية.وشدد الشاهد على مزيد التعريف بالمزايا الهامة التي توفرها البورصة بصفة خاصة والسوق المالية بصفة عامة موصيا بتبسيط إجرءات الإدراج في البورصة.واعتبر أنّه رغم أهمية الإصلاحات التي عرفتها السوق المالية التونسية فإن النتائج المحققة تبقى دون المأمول مما يجعلها في حاجة لمواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها السوق المالية.كما تحدث عن محدودية مساهمة بورصة تونس في تمويل الإستثمار الخاص رغم التطورات الهامة التي عرفتها السوق المالية التونسية في المجال التشريعي والتنظيمي والتقني.وعبر رئيس الحكومة، عن التزام الحكومة بدراسة مقترحات وتوصيات البورصة التونسية والنظر فيها بكل اهتمام.وعرج الشاهد من جهة اخرى، على اهمية نشر الثقافة المالية بصفة عامة معتبرا انها "أمر حيوي للعموم وللأجيال القادمة".واوصى في هذا السياق، بمزيد التنسيق بين هياكل السوق ووزارتي التربية والتعليم العالي لتدعيم المناهج التعليمية بهذه المفاهيم والآليات.واضاف انه ستتم، ايضا، دعوة التلفزة والإذاعات الوطنية والجهوية للتعاون مع بورصة تونس بهدف تبسيط هذه المفاهيم للعموم.شيراز