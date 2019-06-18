البرلمان يصادق علي مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي برمته

Mardi 18 Juin 2019



باب نات

- صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بـــــرمته بـ 128 نعم 14 إحتفاظ و30 رفضكما صادق البرلمان علي ان يدخل هذا القانون حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهوربة التونسية.