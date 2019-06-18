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البرلمان يصادق علي مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي برمته

Mardi 18 Juin 2019

Mardi 18 Juin 2019
باب نات - صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بـــــرمته بـ 128 نعم 14 إحتفاظ و30 رفض

كما صادق البرلمان علي ان يدخل هذا القانون حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهوربة التونسية.



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 184160

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 18 Juin 2019 à 17h 25m |           
Approuver une loi avec un texte ajouté à la dernière minute qui vise clairement certains candidats est un acte grave.

Elmejri  (Switzerland)  |Mardi 18 Juin 2019 à 17h 24m |           

لا انتخابات رئاسية وتشريعية 🌎👁 بدون استفتــــــاء شعبي 🗣 لتعديــــــــل 🗣 الدستـور 🗣 🗣🔥
لا بد من حل وسحب الثقة من البرلمان الفاشل في انتخاب بقية ⚖🗣 أعضاء المحكمة الدستورية ⚖ ⚖



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