Mardi 18 Juin 2019
باب نات - صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بـــــرمته بـ 128 نعم 14 إحتفاظ و30 رفض
كما صادق البرلمان علي ان يدخل هذا القانون حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهوربة التونسية.
كما صادق البرلمان علي ان يدخل هذا القانون حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهوربة التونسية.
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Par:lechef (Tunisia )
Sur: البرلمان يصادق علي مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي برمته