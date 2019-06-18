عائدة بالي: نطالب بالإسراع بالحاق إذاعة الزيتونة بالمرفق العمومي مع ضمان استقلاليتها

Mardi 18 Juin 2019
وات - دعت عائدة بالي رئيسة تحرير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء، بمركز تونس لحرية الصحافة بالعاصمة، إلى الإسراع بالحاق الإذاعة بالمرفق العمومي، لتصبح منضوية تحت الاذاعة الوطنية ضمن باقة إذاعاتها على غرار إذاعة الشباب والإذاعة الثقافية.
وأضافت بالي، أن هذه الندوة الصحفية تهدف الى التحسيس، بعد 72 يوما من الاعتصامات، بالوضعية الصعبة التي تعيشها إذاعة الزيتونة، في ظل الأزمات التي لم تعرف طريقها الى الحل، رغم دعم الهياكل الرسمية والمنظمات الوطنية كالاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
كما أكدت في سياق متصل، أن إذاعة الزيتونة تظل دوما بمنأى عن كل التجاذبات السياسية وأتون الصراعات، مشيرة إلى مساعي أبناء الاذاعة الى التواصل الدائم مع مختلف وسائل الاعلام من أجل مزيد التحسيس بالأزمة التي تعيشها الإذاعة والعمل على حلحلتها بصفة جذرية، وعلى ادارجها ضمن مؤسسات الإعلام العمومية.
وأبرزت ضرورة ضمان استمرارية الإذاعة وفقا لاطار قانوني واضح، مطالبة الحكومة في هذا الصدد، بالاستجابة لبعض المقترحات التي من شأنها حل الإشكال، من ضمنها أن تبقى اذاعة الزيتونة مؤسسة حكومية مستقلة وتحافظ على خطها التحريري مع ضمان مستقبل أبنائها.
يذكر أن الصحفيين والعاملين بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كانوا قد دخلوا في اعتصام مفتوح يوم 1 أفريل الماضي، تطبيقا لقرار النقابة الأساسية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، لمطالبة سلطة الإشراف بإلحاق مؤسستهم بالقطاع العام كمؤسسة إعلامية عمومية مستقلة.
يشار إلى أن إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم المصادرة، هي أول محطة إذاعية دينية في تونس انطلقت في البث منذ 13 سبتمبر 2007
وأضافت بالي، أن هذه الندوة الصحفية تهدف الى التحسيس، بعد 72 يوما من الاعتصامات، بالوضعية الصعبة التي تعيشها إذاعة الزيتونة، في ظل الأزمات التي لم تعرف طريقها الى الحل، رغم دعم الهياكل الرسمية والمنظمات الوطنية كالاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
كما أكدت في سياق متصل، أن إذاعة الزيتونة تظل دوما بمنأى عن كل التجاذبات السياسية وأتون الصراعات، مشيرة إلى مساعي أبناء الاذاعة الى التواصل الدائم مع مختلف وسائل الاعلام من أجل مزيد التحسيس بالأزمة التي تعيشها الإذاعة والعمل على حلحلتها بصفة جذرية، وعلى ادارجها ضمن مؤسسات الإعلام العمومية.
وأبرزت ضرورة ضمان استمرارية الإذاعة وفقا لاطار قانوني واضح، مطالبة الحكومة في هذا الصدد، بالاستجابة لبعض المقترحات التي من شأنها حل الإشكال، من ضمنها أن تبقى اذاعة الزيتونة مؤسسة حكومية مستقلة وتحافظ على خطها التحريري مع ضمان مستقبل أبنائها.
يذكر أن الصحفيين والعاملين بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كانوا قد دخلوا في اعتصام مفتوح يوم 1 أفريل الماضي، تطبيقا لقرار النقابة الأساسية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، لمطالبة سلطة الإشراف بإلحاق مؤسستهم بالقطاع العام كمؤسسة إعلامية عمومية مستقلة.
يشار إلى أن إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم المصادرة، هي أول محطة إذاعية دينية في تونس انطلقت في البث منذ 13 سبتمبر 2007
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Par:bensa94 (France )
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