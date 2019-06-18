توزر: قريبا انطلاق خدمة التسجيل الطبي عبر الارساليات القصيرة ضمن برامج الطب عن بعد

Mardi 18 Juin 2019



وات

- تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة خدمة التسجيل الطبي عن بعد في ولاية توزر، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة نبيه ثابت، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة للسلط الجهوية والاعلام للتعريف بهذه الخدمات في المستشفى الجهوي بتوزر.وبين ثابت، أن مثل هذه الخدمات يتم اعتمادها لأول مرة في تونس وستدخل حيز التفعيل في الايام القليلة القادمة بعد الانتهاء من تكوين الإطار البشري واعداده لتأمين الخدمة في ظروف طيبة مع تحسيس الأطباء للعمل بها، واضاف انها تهدف بذلك الى تطوير خدمات القطاع الصحي وتقريبها من جميع الفئات.وبين بخصوص بقية الخدمات المتعلقة بالطب عن بعد، انطلاق برنامج الطب البعادي منذ شهر ماي الماضي بربط قسم الاشعة بالمستشفى الجهوي بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة لتأمين تقديم نتائج مختلف أنواع الصور في ابانها خلال فترات الأعياد والعطل، واوضح أن المستشفى الجهوي شهد خلال عيد الفطر، رغم غياب طبيب في اختصاص الاشعة، اجراء حوالي 42 عملية تصوير طبي وتقديم نتائجها في وقتها بفضل ربط القسم بمستشفى الرابطة عبر منظومة معلوماتية تضمن قراءة الصور في حينها.وأضاف أنه وقع للغرض وفي ذات السياق، تجهيز المستشفى الجهوي بعدد هام من المعدات الطبية المتطورة على غرار آلة كشف سرطان الثدي "ماموغرافي" وكذلك آلة قيس هشاشة العظام، وهما آلتان لا تتوفران في جل المؤسسات الصحية العمومية.فيما أشار والي توزر محمد أيمن البجاوي من ناحيته خلال الزيارة الى أن الخدمات الصحية في الجهة تعرف تحسنا بفضل اعتماد خدمات الطب عن بعد، بما مكن من ربح الوقت وسرعة الخدمة ونجاعة تدخلات المستشفى الجهوي فضلا عن تفادي الاكتظاظ، ولاحظ أن برنامج الطب البعادي بقسم الاشعة ساهم في تواصل الخدماتية بشكل طبيعي في عطلة عيد الفطر رغم غياب أطباء.