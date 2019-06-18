وفاة امراة اثر سقوطها فجاة امام شاحنة عسكرية بمحطة الاستخلاص بمرناق

Mardi 18 Juin 2019
وات - ذكرت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ ان حاث مرور جد صباح اليوم الثلاثاء على مستوى محطة الاستخلاص بمرناق اسفر عن وفاة امراة في العقد الرابع من عمرها اثر سقوطها فجأة امام العجلات الخلفية لشاحنة عسكرية .
واضاف بلاغ وزارة الدفاع ان الشاحنة كانت بصدد مغادرة محطة الاستخلاص المذكورة بعد رفع الحاجز مباشرة كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية في الغرض بعد استشارة النيابة العسكرية.
واضاف بلاغ وزارة الدفاع ان الشاحنة كانت بصدد مغادرة محطة الاستخلاص المذكورة بعد رفع الحاجز مباشرة كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية في الغرض بعد استشارة النيابة العسكرية.
En continu
- Hier 22:57 رحم الله مرسي
- Hier 19:40 واشنطن: ليس لدينا تعليق على وفاة محمد مرسي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:27
|04:59
|03:03
|
28°
|27°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|27°-20
|34°-23
|37°-26
|41°-29
|36°-24
Follow @babnet_Tunisie
(124 464) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 066) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 687) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 444) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 200) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 54 181) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 49 901) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 46 420) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 44 932) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 44 236) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 43 246) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 335) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 36 556) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 240) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 586) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 080) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 997) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 33 144) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 706) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 768) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
Par:Elmejri (Switzerland )
Sur: مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تلاوة الفاتحة ترحما على مرسي وتدعو إلى تصنيف النهضة حركة ارهابية