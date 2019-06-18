وفاة امراة اثر سقوطها فجاة امام شاحنة عسكرية بمحطة الاستخلاص بمرناق

Mardi 18 Juin 2019



وات

- ذكرت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ ان حاث مرور جد صباح اليوم الثلاثاء على مستوى محطة الاستخلاص بمرناق اسفر عن وفاة امراة في العقد الرابع من عمرها اثر سقوطها فجأة امام العجلات الخلفية لشاحنة عسكرية .واضاف بلاغ وزارة الدفاع ان الشاحنة كانت بصدد مغادرة محطة الاستخلاص المذكورة بعد رفع الحاجز مباشرة كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية في الغرض بعد استشارة النيابة العسكرية.