تونس تحتضن الملتقى الافريقي للنساء صاحبات الاعمال يومي 21 و22 جوان 2019

Mardi 18 Juin 2019
وات - تحتضن تونس يومي 21 و22 جوان 2019 الملتقى الافريقي للنساء صاحبات الاعمال بمشاركة حوالي 50 مسؤول رفيع المستوى واكثر من 60 امراة صاحبة اعمال من 7 بلدان افريقية، وذلك ببادرة من المجلس الدولي للنساء صاحبات الاعمال بالتعاون مع المنصة العالمية للنساء صاحبات المشاريع.
ويهدف الملتقى، الذي سيسلط الضوء على المرأة الإفريقية ودورها في تحقيق التنمية الإقتصادية، إلى خلق شبكة افريقية منتجة للأعمال والى تعزيز الكفاءات في المجال الرقمي وتشجيع مشاركة المرأة في مختلف القطاعات بما يساهم في دعم التنمية المستدامة في افريقيا.
ويتضمن برنامج اليوم الأول للتظاهرة، تنظيم ندوة حول "الرقمنة رافعة للاقتصاد المستدام في افريقيا" تشمل جلستان حول "النمو الاقتصادي المسؤول للتنمية المستدامة والتحول الرقمي للتنمية المستدامة" قصد تباحث مواضيع حول النمو الاقتصادي المسؤول للتنمية المستدامة والمبادرة النسائية في افريقيا ودعم الاقتصاد المستدام والابتكار في خدمة التنمية المستدامة وكذلك "الشركات الناشئة قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المستدام في أفريقيا".
وتتخلل فعاليات المنتدى تنظيم حوارات ونقاشات ولقاءات اعلامية ومعرضا حول مختلف المواضيع في افريقية وحفلات تكريم لعدد من القيادات الافريقية.
وسيخصص اليوم الثاني ل"يوم افريقيا" لاجراء لقاءات اعمال ثنائية بين المشاركين والفاعلين في مجال التنمية الاقتصادية الافريقية والتعرف على المهارات الافريقية في الطبخ والموسيقى الى جانب تنظيم معرض لبيع المنتوجات الافريقية من الملابس والحلي والخزف والتطريز والحرف.
ويشار الى ان المجلس الدولي للنساء صاحبات الاعمال، الذي اختار سنة 2019 "سنة افريقيا"، هو منظمة نسائية غير حكومية وغير ربحية، يعمل على تطوير الدور القيادي للمرأة في الداخل والخارج، وتكثيف شبكة العمل بين النساء صاحبات الأعمال إلى جانب دعم حضور المرأة وتعزيز مكانتها في هيئات صنع القرار على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية.
ويضم المجلس الدولي للنساء صاحبات الاعمال، صاحبات اعمال (30 بالمائة) وشابات صاحبات الاعمال (45 بالمائة) ونساء مبدعات وفنانات (15 بالمائة) وحاملات افكار مشاريع (10 بالمائة)، وممثل في 20 ولاية في تونس و15 دولة (فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة الامريكية وكندا والنيجر والجزائر والكوت ديفوار والمغرب والغابون وموريتانيا والسنغال ومالي وغينيا بيساو( في انتظار فتح مكاتب لها في اسيا والشرق الاوسط.
اما المنصة العالمية للنساء صاحبات الاعمال فتضم حوالي 60 امراة قيادية افريقية يمثلن 7 دول افريقية وتجمع بين الهياكل القانونية والشركات والتعاونيات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية.
ويهدف الملتقى، الذي سيسلط الضوء على المرأة الإفريقية ودورها في تحقيق التنمية الإقتصادية، إلى خلق شبكة افريقية منتجة للأعمال والى تعزيز الكفاءات في المجال الرقمي وتشجيع مشاركة المرأة في مختلف القطاعات بما يساهم في دعم التنمية المستدامة في افريقيا.
ويتضمن برنامج اليوم الأول للتظاهرة، تنظيم ندوة حول "الرقمنة رافعة للاقتصاد المستدام في افريقيا" تشمل جلستان حول "النمو الاقتصادي المسؤول للتنمية المستدامة والتحول الرقمي للتنمية المستدامة" قصد تباحث مواضيع حول النمو الاقتصادي المسؤول للتنمية المستدامة والمبادرة النسائية في افريقيا ودعم الاقتصاد المستدام والابتكار في خدمة التنمية المستدامة وكذلك "الشركات الناشئة قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المستدام في أفريقيا".
وتتخلل فعاليات المنتدى تنظيم حوارات ونقاشات ولقاءات اعلامية ومعرضا حول مختلف المواضيع في افريقية وحفلات تكريم لعدد من القيادات الافريقية.
وسيخصص اليوم الثاني ل"يوم افريقيا" لاجراء لقاءات اعمال ثنائية بين المشاركين والفاعلين في مجال التنمية الاقتصادية الافريقية والتعرف على المهارات الافريقية في الطبخ والموسيقى الى جانب تنظيم معرض لبيع المنتوجات الافريقية من الملابس والحلي والخزف والتطريز والحرف.
ويشار الى ان المجلس الدولي للنساء صاحبات الاعمال، الذي اختار سنة 2019 "سنة افريقيا"، هو منظمة نسائية غير حكومية وغير ربحية، يعمل على تطوير الدور القيادي للمرأة في الداخل والخارج، وتكثيف شبكة العمل بين النساء صاحبات الأعمال إلى جانب دعم حضور المرأة وتعزيز مكانتها في هيئات صنع القرار على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية.
ويضم المجلس الدولي للنساء صاحبات الاعمال، صاحبات اعمال (30 بالمائة) وشابات صاحبات الاعمال (45 بالمائة) ونساء مبدعات وفنانات (15 بالمائة) وحاملات افكار مشاريع (10 بالمائة)، وممثل في 20 ولاية في تونس و15 دولة (فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة الامريكية وكندا والنيجر والجزائر والكوت ديفوار والمغرب والغابون وموريتانيا والسنغال ومالي وغينيا بيساو( في انتظار فتح مكاتب لها في اسيا والشرق الاوسط.
اما المنصة العالمية للنساء صاحبات الاعمال فتضم حوالي 60 امراة قيادية افريقية يمثلن 7 دول افريقية وتجمع بين الهياكل القانونية والشركات والتعاونيات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية.
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