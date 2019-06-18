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سوسة: انتخاب محمد اقبال خالد رئيسا لبلدية سوسة خلفا للمستقيل توفيق العريبي

Mardi 18 Juin 2019

Mardi 18 Juin 2019
وات - تم خلال جلسة استثنائية للمجلس البلدي بسوسة انعقدت مساء امس الاثنين بمقر البلدية انتخاب محمد اقبال خالد رئيسا لبلدية سوسة خلفا لتوفيق العريبي الذي اكد استقالته من منصبه يوم 11 جوان الجاري وفاز محمد اقبال خالد مرشح القائمة المستقلة "سوسة للجميع" في الدور الثاني ب22 صوتا مقابل منافسه مرشح حركة النهضة جوهر العجيمي الذي حصل على 10 أصوات، وذلك بعد احتساب 7 أوراق ملغاة من جملة 39 صوتا وهو عدد المستشارين المصوتين في الجلسة الاستثنائية.

وتنافس في الدور الأول محمد اقبال خالد مع جوهر العجيمي مرشح حركة النهضة ومجدي بوغزالة مرشح قائمة التيار الديمقراطي ولطيفة عمامو عن القائمة المستقلة "سوسة للجميع" واسماء بو صفارة مرشحة نداء تونس وشيراز الشاذلي بنور مرشحة حزب بني وطني.
وكان رئيس البلدية المستقيل توفيق العريبي أوضح في بيان نشره الأسبوع الماضي ان اسباب تمسكه بالاستقالة تعود بالخصوص الى استحالة "تنقية الأجواء ولَمّ الشمل وتوحيد الصفوف حول مشاريع تعود بالنفع على مدينة سوسة وكافة متساكنيها وعدم النجاح في تحييد العمل البلدي عن كل التجاذبات السياسية والإيديولوجية والحزبية".


يذكر ان الانتخابات البلدية ليوم 6 ماي الماضي افرزت مجلسا بلديا لبلدية سوسة متركبا من 42 عضوا وذلك بعد حصول قائمة نداء تونس على 10 مقاعد وهو نفس عدد المقاعد التي حصلت عليها قائمة حركة النهضة.

وتحصلت قائمة الحزب الدستوري الحر على 5 مقاعد تليها قائمة "سوسة للجميع" التي تحصلت على 4 مقاعد ثم قائمة التيار الديمقراطي التي فازت ب3 مقاعد شانها شان قائمة الجبهة الشعبية.
وكان نصيب حزب بني وطني والقائمة المستقلة "سوسة قول وفعل " والقائمة المستقلة " كلنا لسوسة" مقعدين لكل قائمة وفازت قائمة "احرار سوسة" بمقعد واحد.

  
  
     
  
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