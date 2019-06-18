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اريانة: تسجيل 8 حالات غش في امتحان الباكالوريا

Mardi 18 Juin 2019

Mardi 18 Juin 2019
وات - تم بولاية اريانة تسجيل 8 حالات غش في امتحان الباكالوريا (الدورة الرئيسية( قبل يوم واحد من انتهاء الاختبارات الكتابية لم ترتق الى حد منع المترشحين المخالفين من استكمال الامتحان، وفق ما افادت به المندوبة الجهوية للتربية دلندة المباركي مراسلة (وات) بالجهة.

واضافت المباركي ان "حالات الغش المسجلة بعدد من المعاهد بالجهة على غرار خير الدين والنصر باريانة المدينة وقلعة الاندلس والرفاهة بالمنيهلة تمثلت في تفطن الاساتذة المراقبين لوجود هواتف جوالة لدى بعض المترشحين وقع حجزها في الابان واحالة ملفات المخالفين على انظار اللجنة الجهوية لمتابعة سير الامتحانات التي ستقرر لاحقا الاجراء المناسب في حقهم، واشارت الى ان حجز الهواتف الجوالة لم يمنع المترشحين المخالفين من استكمال اجراء الامتحان.


واكدت في جانب اخر، حسن سير الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بولاية اريانة واشارت الى توفير كافة الظروف لانجاح اختبارات امتحان الباكالوريا سواء على مستوى المراكز الكتابية او مراكز التجميع والاصلاح.
وتتواصل اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بولاية اريانة في نحو 22 مركزا كتابيا بمختلف المعتمديات الى غاية يوم غد الاربعاء (19 جوان) على ان يتم الاعلان عن النتائج يوم الاحد 30 جوان.

  
  
     
  
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