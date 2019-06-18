عمر الولباني: وزارة التربية لم تتلق أي شكوى بشأن محتوى اختبارات الدورة الرئيسة للباكالوريا وهي مطابقة للبرنامج الدراسي

Mardi 18 Juin 2019
وات - أكد مدير عام الامتحانات عمر الولباني، أن وزارة التربية لم تتلق أي شكوى من طرف المترشحين لإجتياز الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2019، بشأن محتوى الاختبارات، مفندا بشدة، ما راج عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي على موقع " فيسبوك" بشأن تضمين اختبار العلوم الفيزيائية لشعبة العلوم التجريبية، تمرينا، محتواه غير مدرج بالبرنامج الدراسي.
وقال الولباني في تصريح أدلى به لـ (وات) مساء اليوم الاثنين " إن الوزارة لم تتلق أي شكوى أو ملاحظات من قبل المترشحين للدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام بشأن وجود تباين في محتوى الاختبارات مع البرنامج الدراسي، منذ انطلاق الاختبارات يوم 12 جوان الجاري وإلى غاية اختبار اليوم الاثنين، ولم يوجه لنا أي تذمر من طرفهم ".
وجاء في توضيح مدير عام الامتحانات " أن الشائعات التي يتم ترويجها حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة وأن جميع الاختبارات مطابقة للبرنامج الدراسي "، مشيرا في سياق آخر إلى أن عملية الاصلاح تسير في ظروف جيدة.
وتم إلى حد اليوم، حسب الولباني، إصلاح اختبارات مواد التفكير الاسلامي والاقتصاد ومادة اللغة الثالثة ( اختيارية) في حين ينتظر أن يتم غدا الثلاثاء استكمال اصلاح اختبارات مادة الرياضيات على أن يتم الانتهاء تباعا من إصلاح بقية المواد.
وذكر بحرص الوزارة على توفير الظروف المثلى لانجاح عملية الاصلاح من خلال مضاعفة المنح المتعلقة بالمراقبة والاصلاح المسندة للاطار التربوي.
وقال الولباني في تصريح أدلى به لـ (وات) مساء اليوم الاثنين " إن الوزارة لم تتلق أي شكوى أو ملاحظات من قبل المترشحين للدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام بشأن وجود تباين في محتوى الاختبارات مع البرنامج الدراسي، منذ انطلاق الاختبارات يوم 12 جوان الجاري وإلى غاية اختبار اليوم الاثنين، ولم يوجه لنا أي تذمر من طرفهم ".
وجاء في توضيح مدير عام الامتحانات " أن الشائعات التي يتم ترويجها حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة وأن جميع الاختبارات مطابقة للبرنامج الدراسي "، مشيرا في سياق آخر إلى أن عملية الاصلاح تسير في ظروف جيدة.
وتم إلى حد اليوم، حسب الولباني، إصلاح اختبارات مواد التفكير الاسلامي والاقتصاد ومادة اللغة الثالثة ( اختيارية) في حين ينتظر أن يتم غدا الثلاثاء استكمال اصلاح اختبارات مادة الرياضيات على أن يتم الانتهاء تباعا من إصلاح بقية المواد.
وذكر بحرص الوزارة على توفير الظروف المثلى لانجاح عملية الاصلاح من خلال مضاعفة المنح المتعلقة بالمراقبة والاصلاح المسندة للاطار التربوي.
En continu
- Hier 22:57 رحم الله مرسي
- Hier 19:40 واشنطن: ليس لدينا تعليق على وفاة محمد مرسي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:27
|04:59
|03:03
|
22°
|30°
|% 60
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|30°-20
|34°-23
|35°-26
|41°-28
|37°-27
Follow @babnet_Tunisie
(121 351) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 052) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 683) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 433) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 196) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 54 154) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 49 694) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 45 331) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 44 900) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 241) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 40 980) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 39 245) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 36 548) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 231) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 583) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 075) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 900) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 33 141) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 700) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 764) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
Par:jamjam (Tunisia )
Sur: لجنة الصناعة والطاقة تحيل 5 مشاريع قوانين لرخص استكشاف المحروقات على التصويت