عمر الولباني: وزارة التربية لم تتلق أي شكوى بشأن محتوى اختبارات الدورة الرئيسة للباكالوريا وهي مطابقة للبرنامج الدراسي

Mardi 18 Juin 2019



وات

- أكد مدير عام الامتحانات عمر الولباني، أن وزارة التربية لم تتلق أي شكوى من طرف المترشحين لإجتياز الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2019، بشأن محتوى الاختبارات، مفندا بشدة، ما راج عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي على موقع " فيسبوك" بشأن تضمين اختبار العلوم الفيزيائية لشعبة العلوم التجريبية، تمرينا، محتواه غير مدرج بالبرنامج الدراسي.وقال الولباني في تصريح أدلى به لـ (وات) مساء اليوم الاثنين " إن الوزارة لم تتلق أي شكوى أو ملاحظات من قبل المترشحين للدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام بشأن وجود تباين في محتوى الاختبارات مع البرنامج الدراسي، منذ انطلاق الاختبارات يوم 12 جوان الجاري وإلى غاية اختبار اليوم الاثنين، ولم يوجه لنا أي تذمر من طرفهم ".وجاء في توضيح مدير عام الامتحانات " أن الشائعات التي يتم ترويجها حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة وأن جميع الاختبارات مطابقة للبرنامج الدراسي "، مشيرا في سياق آخر إلى أن عملية الاصلاح تسير في ظروف جيدة.وتم إلى حد اليوم، حسب الولباني، إصلاح اختبارات مواد التفكير الاسلامي والاقتصاد ومادة اللغة الثالثة ( اختيارية) في حين ينتظر أن يتم غدا الثلاثاء استكمال اصلاح اختبارات مادة الرياضيات على أن يتم الانتهاء تباعا من إصلاح بقية المواد.وذكر بحرص الوزارة على توفير الظروف المثلى لانجاح عملية الاصلاح من خلال مضاعفة المنح المتعلقة بالمراقبة والاصلاح المسندة للاطار التربوي.