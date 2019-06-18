مكافحة الأخبار الزائفة محور النسخة الثانية من لقاءات قرطاج

Mardi 18 Juin 2019



وات

- تمثل مسألة مكافحة المعلومات الزائفة عبر انشاء شبكة للمواهب الشابة تعنى برفع مستوى الوعي العام بشأن الأخبار الزائفة محور النسخة الثانية من لقاءات قرطاج المزمع تنظيمها يوم 26 جوان الجاري بتونس، وفق ما أفاد به مؤسس ورئيس اتحاد وسائل الإعلام الفرنكفونية كريستيان كاب، أثناء ندوة صحفية يوم الإثنين، خصصت للكشف عن الخطوط العريضة لهذا الحدث.كما ستتطرق هذه النسخة من لقاءات قرطاج، وفق ما تم تقديمه خلال الندوة الصحفية المنعقدة بحضور سفير فرنسا لدى تونس أوليفييه بوافر دارفور، إلى تأثير التحول الرقمي على المشهد الاتصالي وعلى وسائل الإعلام، حيث ستتضمن مداخلات بخصوص مواضيع "وسائل الإعلام التونسية في مواجهة التحول الرقمي" و"بانوراما موجات الأخبار الزائفة في البلدان المغاربية: ماهي مخاطرها على المؤسسات والدولة والعلامات التجارية والأفراد؟ " و " دور الذكاء الاصطناعي في التوقي ومكافحة الاخبار الزائفة؟".كما يتضمن جدول أعمال لقاءات قرطاج عرضا حصريا لنتائج دراسة أعدها المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين بخصوص موضوع "وسائل الإعلام التونسية في مواجهة التحول الرقمي".وسيتم بمناسبة، لقاءات قرطاج، تنظيم مسابقة موجهة للمواهب الشابة، حيث ستتبارى 6 مجموعات أمام لجنة تحكيم مكونة من مسيري أهم المؤسسات الإعلامية التونسية وستخصص لكل مجموعة 6 دقائق لتقديم مشروع حملة اشهارية بهدف تحسيس الرأي العام ضد الأخبار الزائفة في مجالي الصحة والمناخ.وقد أبرز كريستيان كاب الوضع الاستراتيجي لتونس التي تتوفر على مستوى عال في مجال التكوين بالنسبة لبلد بصدد تجديد العهد مع النمو وهو ما من شأنه أن يخلق فترة من التفاؤل وفق تقديره منوها بالقطاع الرقمي الذي وصفه "بالمتخصص والمنظم بشكل جيد".وتنتظم كافة اجتماعات النسخة الثانية من لقاءات قرطاج التي ستركز على مصطلح الأخبار الزائفة، ببادرة من اتحاد وسائل الإعلام الفرنكفونية، وهي منصة للتبادل الاقتصادي على المستوى الدولي.وأوضح مؤسس لقاءات قرطاج أن الهدف من هذه اللقاءات جعل تونس ولقاءات قرطاج مركزا لاتحاد الفرنكفونية في كافة الدول الناطقة بالفرنسية مضيفا أن سيتم حشد مجموعة من الخبراء من أجل تأمين التعاون المتبادل بين وسائل الإعلام والعلامات التجارية بهدف تحسين التواصل فيما بينها.من جانبه أفاد السفير الفرنسي لدى تونس أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار التحضير للقمة الفرنكفونية المقرر عقدها في نوفمبر 2020 في تونس وعلى إثر منتدى الفرنكوفونية الذي تم تنظيمه في مارس الماضي بمدينة الثقافة مشيرا إلى أن اختيار تونس يعود إلى كونها تمثل همزة وصل حقيقية للسوق المشتركة للدول الناطقة بالفرنسية.وأبرز السفير الفرنسي أهمية هذا الحدث، الذي يقام في بلد يمثل جزءا من منطقة اقتصادية كبيرة تشترك في نطقها للغة الفرنسية.تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث، الذي ينظمه اتحاد وسائل الإعلام الفرنكفونية للعام الثاني على التوالي، سيقام في مقر المعهد الفرنسي بتونس بالتعاون مع عدد من الشركاء من تونس وفرنسا وبالشراكة مع السفارة الفرنسية بتونس والمعهد الفرنسي بتونس وغرفة وكالات الإشهار المعتمدة.