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لجنة الصناعة والطاقة تحيل 5 مشاريع قوانين لرخص استكشاف المحروقات على التصويت

Mardi 18 Juin 2019

Mardi 18 Juin 2019
وات - أحالت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية والأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب، مساء الإثنين، 5 مشاريع قوانين تتعلق برخص استكشاف المحروقات "ماتلين" و " تسكرايا " و "كف عباد" و "واحة" ورخصة " صواف "، على التصويت صلب اللجنة.

كما قررت اللجنة مواصلة النقاش في مشروع قانون يتعلق برخصة " حزوة" مطالبين الوفد الممثل لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال جلسة استماع له، بمدها بالوثائق اللازمة التي توضح مسألة انسحاب المسثمرين السابقين من هذه الرخصة.


يشار إلى أن رخصة حزوة بولاية توزر تعود إلى الشركة التونسية للأنشطة البترولية (صاحبة الرخصة) في ما ستقوم الشركة الأمريكية "أورفرسيس أويل كومباني" بأشغال المقاولات.

وتعود رخصة " واحة" بولاية قبلي، إلى الشركة التونسية للأنشطة البترولية ( صاحبة الرخصة) والشركة الأمريكية "هانت أورفرسيس أويل كومباني" (مقاول)، فيما تخص رخصة " صواف" بالوسط التونسي الشركة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50 بالمائة وشركة أبلاند ( صواف)، وهي شركة بريطانية حديثة التأسيس.

وترجع رخص " ماتلين" و" تسكرايا" و"كف عباد" إلى لشركة التونسية للأنشطة البترولية (بصفتها صاحبة الرخصة) والشركة النرويجية "بانوسيانيك إنرجي ليكتد" (بصفتها مقاول).

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184129

Jamjam  (Tunisia)  |Mardi 18 Juin 2019 à 07h 57m |           
Malheureusement , c'est des petites companies , la Tunisie n attire plus les grandes companies qui ont la technologie et la capacite financiere . on a tape trop fort sur le secteur et voila le resultat .ces Permis sont des Permis de Prospection ,il n a ya pas des engagements de forage sauf en cas de conversion de ces permis en permis de recherche ( apres deux ans )



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