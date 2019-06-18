لجنة الصناعة والطاقة تحيل 5 مشاريع قوانين لرخص استكشاف المحروقات على التصويت

Mardi 18 Juin 2019



وات

- أحالت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية والأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب، مساء الإثنين، 5 مشاريع قوانين تتعلق برخص استكشاف المحروقات "ماتلين" و " تسكرايا " و "كف عباد" و "واحة" ورخصة " صواف "، على التصويت صلب اللجنة.كما قررت اللجنة مواصلة النقاش في مشروع قانون يتعلق برخصة " حزوة" مطالبين الوفد الممثل لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال جلسة استماع له، بمدها بالوثائق اللازمة التي توضح مسألة انسحاب المسثمرين السابقين من هذه الرخصة.يشار إلى أن رخصة حزوة بولاية توزر تعود إلى الشركة التونسية للأنشطة البترولية (صاحبة الرخصة) في ما ستقوم الشركة الأمريكية "أورفرسيس أويل كومباني" بأشغال المقاولات.وتعود رخصة " واحة" بولاية قبلي، إلى الشركة التونسية للأنشطة البترولية ( صاحبة الرخصة) والشركة الأمريكية "هانت أورفرسيس أويل كومباني" (مقاول)، فيما تخص رخصة " صواف" بالوسط التونسي الشركة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50 بالمائة وشركة أبلاند ( صواف)، وهي شركة بريطانية حديثة التأسيس.وترجع رخص " ماتلين" و" تسكرايا" و"كف عباد" إلى لشركة التونسية للأنشطة البترولية (بصفتها صاحبة الرخصة) والشركة النرويجية "بانوسيانيك إنرجي ليكتد" (بصفتها مقاول).