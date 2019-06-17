حركة النهضة تنعي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي

Lundi 17 Juin 2019



باب نات

- نعت حركة النهضة في بيان اليوم الإثنين 19 جوان 2019، الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وتقدّمت إلى عائلته وأحبائه والى الشعب المصري بأحر التعازي وأصدقها.وعبّرت النهضة عن أملها في تكون هذه الحادثة الأليمة مدعاة لوضع حد لمعاناة آلاف المساجين السياسيين واطلاق سراحهم، وفتح حوارات بين مختلف الفرقاء السياسيين من أجل حياة سياسية ديمقراطية، حسب نص البيان." تلقت حركة النهضة اليوم ببالغ الحزن والأسى والصدمة خبر وفاة الدكتور محمد مرسي الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية اثناء محاكمته، وحركة النهضة اذ تنعى الفقيد باعتباره احد الشخصيات المصرية البارزة والذي تبوا منصب رئيس الجمهورية المصرية عقب انتخابات حرة ونزيهة، وتتقدم الى عائلته وأحبائه والى الشعب المصري بأحر التعازي وأصدقها، فإنها تأمل ان تكون هذه الحادثة الأليمة مدعاة لوضع حد لمعاناة آلاف المساجين السياسيين واطلاق سراحهم وفتح حوارات بين مختلف الفرقاء السياسيين من أجل حياة سياسية ديمقراطية."