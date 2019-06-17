القيروان : إعطاء اشارة انطلاق الدراسات التنفيذية لإنجاز محطة تطهير بالسبيخة

Lundi 17 Juin 2019



وات

- أعطيت، اليوم الاثنين، إشارة انطلاق الدراسات التنفيذية لانجاز محطة تطهير بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان بكلفة جملية تناهز 15 مليون دينار على مساحة 5 هكتارات، وفق ما أعلن عنه والي القيروان، منير الحامدي، خلال زيارة ميدانية أداها إلى مدينة السبيخة لمعاينة موقع إنجاز هذه المحطة.وأضاف الوالي، في تصريح لمراسلة ( وات) بالجهة، أن الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق عملية المسح الطوبوغرافي، وسيتم على إثرها إعداد الدراسات التنفيذية، لتنطلق مطلع شهر سبتمبر 2019 الأشغال الفعلية للمحطة التي ستشمل ربط حوالي 1200 منزل.من جانبه، أفاد رئيس مديرية الوسط للديوان الوطني للتطهير، كمال الجلالي، في تصريح لمراسلة (وات)، أن الأشغال ستتواصل على امتداد 26 شهرا وتتضمن إنجاز شبكة طولها 20 كم من القنوات وانجاز محطة التطهير.ولفت إلى أن هذه المحطة هي من الجيل الجديد وتضم كل تكنولوجيات المعالجة للحصول على مياه ذات مواصفات عالية بالمعالجة الثلاثية، ويمكنها إنتاج 1200 متر مكعب يوميا من المياه المعالجة التي يمكن تثمينها في المجال الفلاحي، وفق تأكيده.