مصالح الحرس الديواني تحجز خلال نهاية الأسبوع بضائع مهربة بقيمة 633 ألف دينار

Lundi 17 Juin 2019



باب نات

- تمكنت فرق الحرس الديواني بكل من الصمار وسوسة والقصرين وجندوبة والمنستير والصخيرة خلال نهاية الأسبوع المنقضي من حجز بضائع مهربة بقيمة 633 ألف دينار.وتتمثل التفاصيل في أن أعوان فرقة الحرس الديواني بالصمار قاموا وعلى إثر نصب كمين بجهة واد الزار الصحراوية بحجز شاحنة رباعية الدفع غير مدرجة بالسلسلة التونسية محملة بما يناهز 1 طن من الجيراك بقيمة جملية بلغت ما يقارب 134 ألف دينار.ومن جهة أخرى، تمكنت مصالح الحرس الديواني بسوسة على اثر عمل استعلامي من حجز كمية من الملابس الجاهزة المهربة بقيمة جملية بلغت 250 ألف دينار. وفي السياق نفسه حجزت مصالح الحرس الديواني بالقصرين كمية من الملابس الجاهزة المهربة والمكيفات بقيمة 22 ألف دينار.وقامت مصالح الحرس الديواني بجندوبة بتعزيز من وحدة طلائع الحرس الديواني وعلى إثر عمل استعلامي من حجز كمية هامة من الأحذية المستعملة المهربة بقيمة قدرت ب25 ألف دينار.وحجزت فرقة الحرس الديواني بالمنستير كمية من السجائر الالكترونية المهربة وتوابعها بقيمة 100 ألف دينار.كما قامت فرقة الحرس الديواني بالصخير وإثر إخضاع شاحنة إلى التفتيش الدقيق من ضبط 7500 علبة سجائر مهربة مخفية داخل حشايا من مادة الموس "MOUSS " بقيمة تجاوزت 40 الف دينار وحجز كمية أخرى من السجائر المهربة على متن شاحنة بلغت 13300 علبة بقيمة 60 ألف دينار.