بلديات جزيرة جربة تمضي على ميثاق التنمية المستدامة للجزيرة

Lundi 17 Juin 2019



وات

- أمضت بلديات جزيرة جربة الثلاث، حومة السوق وميدون وأجيم، الاثنين، على ميثاق جربة الخضراء من اجل ارساء علامة تنمية مستدامة بالجزيرة.وتمّ التوقيع على هذا الميثاق بمناسبة ورشة اختتام مشروع "جربة الخضراء" باشراف وزير السياحة والصناعات التقليدية، روني الطرابلسي، وسفير المانيا بتونس، اندريا راينكيه.وتلتزم البلديات الثلاث بموجب هذا الميثاق، بنتائج عمل مشروع "جربة الخضراء" من اجل وضع علامة التنمية المستدامة المميزة لجربة، تحدد منوال التصرف في مجالات الثقافة البيئية والموروث التاريخي للجزيرة والحوكمة والخدمات والتهيئة العمرانية بالجزيرة، وتؤسس لرؤية استراتيجية تضمن التعامل مع مختلف هذه المحاور،، وفق ما افاد به ممثل الجمعيات وكاتب عام جمعية صيانة جزيرة جربة، ناصر بوعبيد.ويهدف مشروع "جربة الخضراء"، الذي انطلق في شهر اكتوبر 2019، ست جمعيات بيئية وتبنته وكالة التعاون الألمانية وبلديات جربة، الى ارساء علامة تنمية مستدامة لجزيرة جربة على المدى الطويل.يذكر ان خبراء انجزوا في اطار هذ المشروع دراسات في الميادين الخمس المذكورة وهي: الثقافة البيئية والموروث التاريخي للجزيرة والحوكمة والخدمات والتهيئة العمرانية بالجزيرة.وافاد وزير السياحة أنّ جربة تتطلب اهتماما بالجانب البيئي نظرا لارتباطه الوثيق بالنشاط السياحي ومستقبله. واردف موضحا "الجزيرة ليست مجرد شواطئ ونزل بل هي منتوج متنوع وثري بين مواقع تاريخية وأثرية عديدة وجوامع ومساجد قديمة ودور ضيافة وأكثر من ذلك، هي مشروع نموذجي للسياحة البديلة وللبيئة" .واكد حرص الوزارة على انجاز مشروع دعم النقل العمومي بالجزيرة وخاصة بالمنطقة السياحية عبر توفير حافلات كهربائية لمنع التلوث "بما يساهم في حماية المحيط والبيئة في المنطقة".وثمن سفير ألمانيا بتونس، اندريا راينكيه، من جانبه، حركية المجتمع المدني ونشاطه في مشروع "جربة الخضراء"، الذي يعتبر كسبا للسياحة ولسكان الجزيرة على حد السواء مشددا على أهميّة تفعيل نتائج المشروع وإنجاز مكوناته.وعبّر رؤساء البلديات الثلاثة لجزيرة جربة عن التزامهم باحترام ميثاق التنمية المستدامة لجزيرة جربة وتبني مبدأ الاستدامة والعمل على ترسيخه في اي نشاط تنموي على نطاق الجزيرة.واكدوا، ايضا، التزامهم بتركيز منوال حوكمة للمجال يستند على آلية تنسيق وتشاور في اطار التشارك بين البلديات وجميع الفاعلين مع دعم كل مبادرة تعمل على تعزيز الثقافة المواطنية في علاقة بالتنمية المستدامة والحرص على وضع نظام علامات جودة مميزة للمنتوجات والخدمات وارساء تصرف محكم في المجال.وجرى خلال الورشة ذاتها تقديم تصور مشروع درّاجات جربة، الذي يرنو الى إعطاء مكانة للدراجة في التنقل وتطوير استعمال الدراجات بطريقة عصرية.