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بداية من اليوم فى جينيف: اسبوع ثقافي تونسي فى مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
وات - يستضيف مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجينيف، بداية من اليوم الاثنين 17 جوان وإلى 21 جوان من نفس الشهر، اسبوعا ثقافيا تونسيا هر الاول من نوعه ينتظم فى مقرات هذه المنظمة الأممية.

وتهدف هذه التظاهرة بالخصوص إلى التعريف بثراء المخزون الحضاري والفكري والفني الوطني وتعزيز الحضور التونسي لدى هذه المنظمة الدولية الهامة وتطوير التعاون معها ويتضمن برنامج هذه التظاهرة:تنظيم معرض للفنون التشكيلية واخر للخط العربي والقاء محاضرة حول المعارف والمهارات المتصلة بفخار نساء سجنان.
كما يتضمن البرنامج عرضا لإصدارات ومنتجات وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وعرضا اخر لومضات سمعية بصرية تعرف بالمعالم والمواقع التاريخية والثقافية التونسية واقامة حفل موسيقي .


  
  
     
  
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