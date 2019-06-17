المكتبة السينمائية تعرض مجموعة من الأفلام بمناسبة اليوم العالمي للاجئين

Lundi 17 Juin 2019



وات

- تحتفي المكتبة السينمائية التونسية والمجلس التونسي للاجئين وجمعية "ارتميس" يوم 20 جوان، على غرار السنوات الفارطة، باليوم العالمي للاجئين.وسيكون المهتمون بقضايا اللاجئين على موعد من 18 الى 23 جوان 2019 مع عدة لقاءات يتم خلالها الحديث عن القيم الانسانية والمسائل المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها المهاجرون، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن المكتبة السينمائية التونسية ومن خلال تنظيم سلسلة عروض تحت عنوان"اللاجئون بين النسيان والإقرار بالجميل" تهدف المكتبة السينمائية الى توعية الرأي العام عبر مجموعة أفلام روائية ووثائقية من شأنها أن تشكل منصة للتعبير الإنساني المسؤول والتضامني.ويتابع رواد المكتبة السينمائية بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة في هذه الفترة 12 عملا روائيا تم إنتاجها بين 2011 و2019 من 11 بلدا هي تونس واليونان وفرنسا والمانيا وسوريا وفنلندا وايطاليا والنرويج والسينغال والسويد والبرازيل.وتتطرق هذه الأفلام بطريقة فنية سينمائية إلى مسائل التهجير واللجوء السياسي والترحيل.وتم اختيار الأفلام المبرمجة للعرض من منطلق علاقتها بالمواضيع الحارقة والآنية، منها "بابيلون" لعلاء الدين سليم واسماعيل اللواتي ويوسف الشابي (تونس 2011) و"ذو كات" لفتيح اكين (المانيا 2014) و"الزورق" لموسى توري (السينغال/فرنسا 2012) وغيرها من الأفلام التي حازت جوائز دولية لا فقط بصفتها أفلام فيها احتجاج وتوعية بل باعتبارها أعمال فنية جيدة تركت أثرا على الساحة السينمائية.