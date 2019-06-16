محمد عبو: هناك مصلحة في تعديل القانون الإنتخابي

Dimanche 16 Juin 2019



أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو أن هناك مصلحة في تعديل القانون الانتخابي بالرغم من غياب الثقة في نوايا الحكومة.وأضاف عبو في تصريح لاذاعة شمس أف أم خلال حضوره في اجتماع شعبي بولاية المنستير يوم الأحد 16 جوان 2019، أن موقف الحكومة واضح وهو إزاحة كل خصومها، مؤكدا أنها ليست محل ثقة.وأشار عبو إلى "أنه لو تعلق الأمر بتحديد العتبة الانتخابية رغم أنها في صالح حزب التيار الديمقراطي، لما تمت الموافقة عليها لأنه من غير المعقول تغييرها في السنة الأخيرة قبل الانتخابات، لكن موضوع تنقيح القانون الانتخابي وإن كان في الدقيقة التسعين فهناك مصلحة منه".أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي أن الأحزاب الشعبوية ليست وحدها المتحيلة بل أن الطرف الحكومي متحيل كذلك، مشيرا إلى أنه سيخوض معه معركة في إطار القانون.