تونس تطوع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتسهيل إنجاز المشاريع في القطاع

Lundi 17 Juin 2019
وات - صادق مجلس النواب نهاية ماي 2019، على جملة من التنقيحات في إطار القانـــون عدد 47 لسنة 2019 ، المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، تهدف إلى تسريع وتيرة مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (ينظمها القانون عدد 12 لسنة 2015) ورفع العراقيل أمام المستثمرين المحليين والاجانب.
وقد تم في هذا الاطار تنقيح القانون المذكور لتسهيل تنفيذ الاستثمارات في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والسماح للمستثمرين في الطاقات المتجددة من إنجاز مشاريع على أراضي فلاحية دون الاضطرار إلى تغيير صبغتها.
ويتطلب تغيير صبغة الاراضي الفلاحية المرور عادة ماراطونا وحل تعقيدات ادارية جمّة لطالما تذمّر منها المستثمرون.
وبحسب التنقيحات الاخيرة لقانون 2015، تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها على العقارات الراجعة بالملكية للخواص ويمكن عند الاقتضاء الترخيص في إنجازها على أجزاء من الأملاك التابعة للدولة أو الجماعات المحلية في صورة ثبوت جدوى إنجاز المشروع بالنظر للاستراتيجية الوطنية، التي يضبطها المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة.
كما تتيح تنقيحات القانون إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة دون تغيير صبغة الأراضي الفلاحية.
ويخول القانـــون المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في فصله التاسع (جديد) "لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض استهلاكها الذاتي كما يمكن تكوين شركة للإنتاج الذاتي طبقاً للتشريع الجاري به العمل في شكل شركة خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة ينحصر موضوعها في إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة وتضبط الشروط والإجراءات الخاصة بالترخيص في إحداث شركة مشروع الإنتاج الذاتي بمقتضى أمر حكومي.
وتطمح تونس إلى جعل الطاقات المتجددة مصدرا لأنتاج 30 بالمائة من انتاجها الجملي للطاقة في أفق سنة 2030 مقابل حوالي 3 بالمائة فقط حاليا.
وقد تم في هذا الاطار تنقيح القانون المذكور لتسهيل تنفيذ الاستثمارات في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والسماح للمستثمرين في الطاقات المتجددة من إنجاز مشاريع على أراضي فلاحية دون الاضطرار إلى تغيير صبغتها.
ويتطلب تغيير صبغة الاراضي الفلاحية المرور عادة ماراطونا وحل تعقيدات ادارية جمّة لطالما تذمّر منها المستثمرون.
وبحسب التنقيحات الاخيرة لقانون 2015، تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها على العقارات الراجعة بالملكية للخواص ويمكن عند الاقتضاء الترخيص في إنجازها على أجزاء من الأملاك التابعة للدولة أو الجماعات المحلية في صورة ثبوت جدوى إنجاز المشروع بالنظر للاستراتيجية الوطنية، التي يضبطها المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة.
كما تتيح تنقيحات القانون إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة دون تغيير صبغة الأراضي الفلاحية.
ويخول القانـــون المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في فصله التاسع (جديد) "لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض استهلاكها الذاتي كما يمكن تكوين شركة للإنتاج الذاتي طبقاً للتشريع الجاري به العمل في شكل شركة خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة ينحصر موضوعها في إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة وتضبط الشروط والإجراءات الخاصة بالترخيص في إحداث شركة مشروع الإنتاج الذاتي بمقتضى أمر حكومي.
وتطمح تونس إلى جعل الطاقات المتجددة مصدرا لأنتاج 30 بالمائة من انتاجها الجملي للطاقة في أفق سنة 2030 مقابل حوالي 3 بالمائة فقط حاليا.
En continu
- Hier 19:00 ليبيا.. السراج يعلن عن مبادرة لحل أزمة بلاده
- Hier 09:01 زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب نيوزيلندا
- Hier 00:32 الإسلام التونسي والاسلام الجزائري..
- Hier 21:18 محاكمة عمر البشير تبدأ الأسبوع المقبل
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:27
|04:59
|03:03
|
22°
|29°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|29°-19
|29°-20
|33°-22
|35°-25
|42°-27
Follow @babnet_Tunisie
( 89 961) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 85 504) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 69 661) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 405) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 150) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 53 857) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 48 934) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 44 658) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 191) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 37 288) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 36 511) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 173) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 557) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 034) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 350) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 33 115) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 671) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 671) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
( 31 647) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 451) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:kamelwww (France )
Sur: يوسف الصديق: صلاة الجمعة ليست فرضا وهي غير موجودة أصلا