شعراء من 6 بلدان عربية يؤثثون فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان ''تراثنا هويتنا '' بسبيطلة

Dimanche 16 Juin 2019
وات - تحت شعار " تراثنا والصورة في عيون العالم"، ووسط حضور جماهري مكثف، انطلقت مساء السبت بمدينة سبيطلة بولاية القصرين فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان "تراثنا هويتنا" بمشاركة شعراء وكتاب من تونس والجزائر والمغرب وفلسطين والكويت ولبنان.
وتضمن اليوم الافتتاحي لهذه التظاهرة، التي تنظمها جمعية "سنا سفيطلة للتنمية الاجتماعية والثقافية"، باقة من العروض الفنية والقراءات الشعرية النابعة من تراث الجهة أمنتها فرقة أصوات سمامة وثلة من الشعراء الشعبيين من أصيلي الجهة منهم حبيب ميساوي وسامي التليلي مع تنظيم معرض للصناعات التقليدية ومعرض آخر فوتوغرافي للعراقي حيدر مجهول مع سهرة فنية كبرى أثثها الفنان التونسي نورالدين الباجي .
ويتواصل المهرجان، المدعوم من قبل مندوبيتي السياحة والشؤون الثقافية، إلى غاية يوم 17 جوان الجاري وذلك بجملة من العروض الثقافية المتنوعة التي تجمع بين المداخلات العلمية والأمسيات الشعرية وبين السهرات الفنية وعروض الأزياء ضمن مسابقة في اللباس التقليدي مع عرض للإنتاجات الفنية لنوادي الإختصاص بدار شباب سبيطلة .
وتهدف هذه التظاهرة الثقافية التي بلغت نسختها الخامسة هذا العام، إلى توظيف التراث المادي واللامادي الذي تزخر به مدينة سبيطلة في ثقافة الشباب وإبداعاته وفي ثقافة الأدباء والكتاب والمثقفين وفي التنمية المستديمة إلى جانب دمج التراث العربي بالتراث التونسي في إطار تلاقح الثقافات فضلا عن خلق حركية سياحية وثقافية بمدينة سبيطلة التاريخية وجعلها منارة ثقافية وفق ما ذكرته رئيسة جمعية سنا سفيطلة ومؤسسة المهرجان الشاعرة ضحى بوترعة في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة .
واعتبرت الشاعرة والإعلامية اللبنانية عبير شرارة في تصريح لـ(وات) أن المهرجانات الثقافية هي محطة عبور نحو شط الأمل لأن الثقافة وفق تعبيرها هي وجه الشعوب ومرآة لحضارتها مضيفة أن شعوب العالم العربي بحاجة اليوم إلى التمسك بتراثهم وهويتهم لأنها في النهاية هي أوطانهم، مضيفة أن "الثقافة باتت ضرورية لشعوب المنطقة العربية التي ذاقت الأمرين من الهموم والظلم" كما أن التمسك بالوطن والتراث أضحى حاجة ملحة وفق تعبيرها.
وتفاعل الجمهور مع فقرات اليوم الافتتاحي الملتئمة بفضاء سفيطلة الترفيهي المفتوح، بالرقص والتصفيق والهتاف وأعرب جل الحاضرين عن فرحتهم وإعجابهم بالتظاهرة، وقد طالب عدد منهم بالتكثيف من مثل هذه الأنشطة والتظاهرات الثقافية والسياحية لكسر الروتين اليومي وإضفاء حركية على المدينة في ظل ندرة وقلة فضاءات الترفيه بها.
وتضمن اليوم الافتتاحي لهذه التظاهرة، التي تنظمها جمعية "سنا سفيطلة للتنمية الاجتماعية والثقافية"، باقة من العروض الفنية والقراءات الشعرية النابعة من تراث الجهة أمنتها فرقة أصوات سمامة وثلة من الشعراء الشعبيين من أصيلي الجهة منهم حبيب ميساوي وسامي التليلي مع تنظيم معرض للصناعات التقليدية ومعرض آخر فوتوغرافي للعراقي حيدر مجهول مع سهرة فنية كبرى أثثها الفنان التونسي نورالدين الباجي .
ويتواصل المهرجان، المدعوم من قبل مندوبيتي السياحة والشؤون الثقافية، إلى غاية يوم 17 جوان الجاري وذلك بجملة من العروض الثقافية المتنوعة التي تجمع بين المداخلات العلمية والأمسيات الشعرية وبين السهرات الفنية وعروض الأزياء ضمن مسابقة في اللباس التقليدي مع عرض للإنتاجات الفنية لنوادي الإختصاص بدار شباب سبيطلة .
وتهدف هذه التظاهرة الثقافية التي بلغت نسختها الخامسة هذا العام، إلى توظيف التراث المادي واللامادي الذي تزخر به مدينة سبيطلة في ثقافة الشباب وإبداعاته وفي ثقافة الأدباء والكتاب والمثقفين وفي التنمية المستديمة إلى جانب دمج التراث العربي بالتراث التونسي في إطار تلاقح الثقافات فضلا عن خلق حركية سياحية وثقافية بمدينة سبيطلة التاريخية وجعلها منارة ثقافية وفق ما ذكرته رئيسة جمعية سنا سفيطلة ومؤسسة المهرجان الشاعرة ضحى بوترعة في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة .
واعتبرت الشاعرة والإعلامية اللبنانية عبير شرارة في تصريح لـ(وات) أن المهرجانات الثقافية هي محطة عبور نحو شط الأمل لأن الثقافة وفق تعبيرها هي وجه الشعوب ومرآة لحضارتها مضيفة أن شعوب العالم العربي بحاجة اليوم إلى التمسك بتراثهم وهويتهم لأنها في النهاية هي أوطانهم، مضيفة أن "الثقافة باتت ضرورية لشعوب المنطقة العربية التي ذاقت الأمرين من الهموم والظلم" كما أن التمسك بالوطن والتراث أضحى حاجة ملحة وفق تعبيرها.
وتفاعل الجمهور مع فقرات اليوم الافتتاحي الملتئمة بفضاء سفيطلة الترفيهي المفتوح، بالرقص والتصفيق والهتاف وأعرب جل الحاضرين عن فرحتهم وإعجابهم بالتظاهرة، وقد طالب عدد منهم بالتكثيف من مثل هذه الأنشطة والتظاهرات الثقافية والسياحية لكسر الروتين اليومي وإضفاء حركية على المدينة في ظل ندرة وقلة فضاءات الترفيه بها.
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Par:Nouri (Switzerland )
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