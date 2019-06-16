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الاعلان عن نتائج المسابقة الدولية ''افضل تطبيق ذكي في افريقيا'' يوم الاربعاء المقبل بقصر المعارض بالكرم

Dimanche 16 Juin 2019

Dimanche 16 Juin 2019
وات - سيتم يوم الاربعاء 19 جوان الجاري بقصر المعارض بالكرم الاعلان عن نتائج الدورة الثانية للمسابقة الدولية " أفضل تطبيق ذكي في إفريقيا" وذلك بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال حسب ما افاد به شاكر الصيد رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة.

ويذكر ان المسابقة التي تنظم في اطار الصالون الدولي للتكنولوجيات والرّقمنة بإفريقيا لفائدة الشباب والطلبة التونسيين ومن عدد من البلدان الافريقية تهدف الى تمكين الشباب المشارك من إظهار كفاءاته وابتكاراته وتقديمها في فضاء اقتصادي متكامل حسب ما افاد به نفس المصدر الذي اوضح ايضا انه سيكون بإمكان الشبان المعنيين تقديم مشاريعهم و إجراء محادثات مع الخبراء وتقديم مشاريعهم بحضور ثلة من رجال الأعمال و خبراء اقتصاديين .
وشارك في المسابقة 18 فريق جامعي من بلدان تونس والسنغال والغابون والبينين.

وافاد منظمون ان وفودا شبابية مشاركة في المسابقة وصلت الى تونس وقد تم تخصيص برامج سياحية لضيوف التظاهرة.

وعلى صعيد متصل يرى المنظمون ان هذه المسابقة ترمي الى تحفيز الشباب على إنشاء شركاتهم الناشئة ودخول عالم ريادة الأعمال وتعزيز القطاع الرقمي في أفريقيا وسد الهوة بين المجال الأكاديمي ومجال نشاط الشركات و تجميع كل مكونات النظام الاقتصادي الرّقمي الإفريقي.

  
  
     
  
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