سيدي بوزيد: قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة سكان منطقة مغيلة

Dimanche 16 Juin 2019



وات

- انتظمت اليوم الاحد، قافلة صحية متعددة الاختصاصات الطبية لفائدة سكان منطقة مغيلة التابعة لمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد بالمدرسة الابتدائية بمغيلة لتقديم الخدمات الصحية لفائدة السكان، في ظل غياب طب الاختصاص في المنطقة، والظروف الاجتماعية الصعبة التي تحول دون قدرتهم على التداوي.وبين رئيس اللجنة الجهوية للصحة الانجابية بسيدي بوزيد زهير عمامي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان القافلة ضمت 8 اختصاصات وهي القلب والشرايين وطب الاطفال وطب العيون وطب الاسنان وطب الانف والحلق والحنجرة والطب العام والطب النفسي وطب النساء والتوليد وعمليات مراقبة لضغط الدم والسكري والامراض التناسلية المنقولة جنسيا، بمشاركة اطباء مختصين من ولايات سيدي بوزيد والقيروان وسوسة ونابل والذين قاموا بتقديم الادوية المتوفرة للمرضى.واضاف زهير عمامي ان القافلة تضمنت كذلك انشطة تثقيفية توعوية قدمتها المندوبية الجهوية للاسرة والعمران البشري بالتعاون مع مندوبية المراة والاسرة والطفولة وكبار السن، الى جانب الادارة الجهوية للصحة فيما يتعلق بالنظافة وطرق الوقاية من عدد من الامراض المعدية، واشار الى ان القافلة شهدت اقبالا كبيرا من السكان الذين اعتبروها فرصة للقيام بكشوفات طبية.