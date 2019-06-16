القيروان: تخصيص 1 مليون و200 الف دينار لتطوير العمل الثقافي بالجهة

Dimanche 16 Juin 2019



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- انعقد نهاية الاسبوع الجاري، بمقر وزارة الشؤون الثقافية بالقصبة المجلس الجهوي للثقافة بالقيروان بحضور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية ووالي الجهة ومجموعة من الفاعلين في الحقل الثقافي وممثلين عن المجتمع المدني.وخُصص المجلس الجهوي لمتابعة مدى تقدم المشاريع الثقافية الخاصة بالبنية التحتية بولاية القيروان وللتعريف بأبرز ملامح البرامج الوطنية والخصوصية للثقافة وأهم آليات الدعم العمومي، سعيا إلى تفعيل مبدأ اللامركزية الثقافية وتمكين كل الأفراد من حقهم الدستوري في الثقافة في مختلف عمادات الجهة ومعتمدياتها.وفي هذا الإطار، أذن وزير الشؤون الثقافية بتمكين ولاية القيروان من جملة من الاجراءات التي من شأنها أن تعزز حضور الثقافة بمختلف قطاعاتها في هذه الجهة، من بينها تعزيز الميزانية المخصصة للعمل الثقافي إلى 1 مليون و200 ألف دينار سنة 2019 بعد أن كانت لا تتجاوز في السنة الماضية بـ415 ألف دينار، وذلك سعيا إلى مزيد تدعيم المشاريع الثقافية والمبادرات الشبابية المستقلة، سواء في إطار صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني، أومختلف مصادر التمويل الأخرى.وأوضح الوزير أن مضاعفة الميزانية من شأنه أن يخلق مناخا متميزا في ولاية القيروان للحث على الإبداع والابتكار والخيال.وسعيا إلى تفعيل أهم بنود الإستراتيجية الوطنية لدعم الثقافة التي تضعها وزارة الشؤون الثقافية، ثمن الوزير مشروع إحداث المهرجان الدولي للروحانيات وملتقى القيروان الدولي للفنون التشكيلية، مشددا على مزيد دعم المهرجان الدولي للقيروان والمهرجانات المحلية والجهوية وإسناد المبادرات الخاصة والمبادرات الفردية لمثقفي الجهة.كما دعا إلى ضرورة مزيد ترشيد سبل التصرف بعدد من المهرجانات الفنية والتظاهرات الثقافية حتى تكون القيروان منارة حقيقية تعكس المخزون التراثي والتاريخي للقيروان والزخم الفكري الفريد من نوعه، بهدف الارتقاء بالمشهد الثقافي المحلي والجهوي.وشدّد في ختام المجلس الجهوي على ضرورة تأهيل المؤسسات الثقافية في القيروان والعمل على صيانتها وترميمها وتزويقها بما يليق بطابع الجهة الحضاري والثقافي.