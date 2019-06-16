الرائد الرسمي: تعيينات جديدة صلب وزارة الداخلية و عدد من الولايات

Dimanche 16 Juin 2019
باب نات - صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، أوامر حكومية تتعلق بتسميات وتعيينات جديدة بوزارة الداخلية وعدد من الولايات.
وفيما يلي قائمة التسميات:
- تكليف العميد بالحرس الوطني محمد علي بن خالد بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية
- تكليف محمد أيمن البجاوي بمهام والي بولاية توزر
- إنهاء تكليف أنيس ضيف اللّه بمهام والي بولاية سيدي بوزيد
- تكليف جمال الدريدي بمهام كاتب عام ولاية بن عروس
- تكليف محمد بن خليفة بمهام معتمد أول بولاية بن عروس
- إنهاء تكليف حسونة بن ناجي بمهام كاتب عام ولاية نابل
وفيما يلي قائمة التسميات:
- تكليف العميد بالحرس الوطني محمد علي بن خالد بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية
- تكليف محمد أيمن البجاوي بمهام والي بولاية توزر
- إنهاء تكليف أنيس ضيف اللّه بمهام والي بولاية سيدي بوزيد
- تكليف جمال الدريدي بمهام كاتب عام ولاية بن عروس
- تكليف محمد بن خليفة بمهام معتمد أول بولاية بن عروس
- إنهاء تكليف حسونة بن ناجي بمهام كاتب عام ولاية نابل
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Par:ra7ala (Saudi Arabia )
Sur:الإسلام التونسي والاسلام الجزائري..