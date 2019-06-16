الرائد الرسمي: تعيينات جديدة صلب وزارة الداخلية و عدد من الولايات

Dimanche 16 Juin 2019



باب نات

- صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، أوامر حكومية تتعلق بتسميات وتعيينات جديدة بوزارة الداخلية وعدد من الولايات.- تكليف العميد بالحرس الوطني محمد علي بن خالد بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية- تكليف محمد أيمن البجاوي بمهام والي بولاية توزر- إنهاء تكليف أنيس ضيف اللّه بمهام والي بولاية سيدي بوزيد- تكليف جمال الدريدي بمهام كاتب عام ولاية بن عروس- تكليف محمد بن خليفة بمهام معتمد أول بولاية بن عروس- إنهاء تكليف حسونة بن ناجي بمهام كاتب عام ولاية نابل