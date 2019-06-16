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أهمّ تدخّلات الحماية المدنيّة ليوم السبت 15 جوان 2019

Dimanche 16 Juin 2019

Dimanche 16 Juin 2019
باب نات - قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة يوم 15 جوان 2019 بإجراء 424 تدخلا على النحو التالي:

106 إطفاء حرائق.


128 النجدة والإسعاف بالطرقات.

178 تدخلات الإسعاف في غير حوادث المرور.

06 حوادث الشواطئ

13 عمليات مختلفة.

  
  
     
  
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