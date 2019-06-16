أهمّ تدخّلات الحماية المدنيّة ليوم السبت 15 جوان 2019

Dimanche 16 Juin 2019
باب نات - قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة يوم 15 جوان 2019 بإجراء 424 تدخلا على النحو التالي:
106 إطفاء حرائق.
128 النجدة والإسعاف بالطرقات.
178 تدخلات الإسعاف في غير حوادث المرور.
06 حوادث الشواطئ
13 عمليات مختلفة.
106 إطفاء حرائق.
128 النجدة والإسعاف بالطرقات.
178 تدخلات الإسعاف في غير حوادث المرور.
06 حوادث الشواطئ
13 عمليات مختلفة.
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Par:ra7ala (Saudi Arabia )
Sur:الإسلام التونسي والاسلام الجزائري..