أهمّ تدخّلات الحماية المدنيّة ليوم السبت 15 جوان 2019

Dimanche 16 Juin 2019



باب نات

- قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة يوم 15 جوان 2019 بإجراء 424 تدخلا على النحو التالي:106 إطفاء حرائق.128 النجدة والإسعاف بالطرقات.178 تدخلات الإسعاف في غير حوادث المرور.06 حوادث الشواطئ13 عمليات مختلفة.